    台南城西更新爐農曆年後完工 新爐功能比舊爐更「聰明」

    2025/12/26 14:06 記者蔡文居／台南報導
    台南市興建中的城西焚化廠更新爐已接近完工，預計明年初農曆年後完工。（南市環保局提供）

    台南市興建中的城西焚化廠更新爐已接近完工，預計明年初農曆年後完工。台南市環保局長許仁澤表示，城西更新爐完工後，將成為南市垃圾處理新生力軍，不僅具有垃圾篩分功能，年度發電量預更估達到2億度以上，可供至少6萬戶家庭使用。

    台南市環保局今天召開記者會，發表今年度在環保設施建設、污染防制科技化、重大污染整治等多項成果，不僅連續3年榮獲「台灣企業永續獎」政府自願檢視報告白金級肯定，「亮麗晴空 空氣品質提升管制計畫」也獲國發會「國家永續發展獎」，展現市府在減碳與空品改善上的具體成效。

    南市環保局表示，在環保設施建設方面，城西更新爐預計明年農曆年後完工，年度發電量預估達2億度以上，甚至上看3億度，可供至少6萬戶家庭使用。更新爐比舊爐更為先進、「聰明」，過去舊爐直接將進場的垃圾送入焚化爐焚燒，新爐則增加了垃圾篩分的功能，會先將金屬、塑膠瓶等可回收的垃圾篩檢出來，而所產生的電力也屬於再生能源，賣給台電的收益，其中一成歸環保局所有。

    環保局表示，南市城西更新爐經費72億元，採BOT模式興建，於2023年10月開工，目前進度已逾九成多，預計明年初即可試營運，並開始發電。屆時包括城西新、舊焚化爐以及永康焚化爐，全市3座焚化爐合計1年可處理約76萬公噸垃圾，將大幅提升南市垃圾處理效率與穩定性。

    南市環保局發表今年度環保施政成果，連3年榮獲「台灣企業永續獎」的肯定，「亮麗晴空計畫」也榮獲「國家永續發展獎」。（記者蔡文居攝）

