竹南國中及東興國小「教學卓越」奪金抱銀 苗縣府加碼頒獎金

苗栗縣竹南國中教學團隊，展現跨域國際視野，勇奪教學卓越金質獎殊榮。（記者張勳騰攝）

苗栗縣竹南國中及大湖鄉東興國小教學團隊，在堪稱教育界奧斯卡的「教學卓越獎」評比中，分別獲得金質及銀質獎；縣長鍾東錦今（26）日頒獎表揚，加碼頒發60萬及40萬獎勵金，鍾東錦指出，未來縣府將持續投入教育資源、改善教學環境、推動創新課程，讓更多老師有舞台，讓孩子們看見更寬廣的世界。

今年教學卓越獎評比，共有來自全國101個頂尖教學團隊通過初選進入教育部複選，競爭激烈，竹南國中及東興國小教學團隊拿下金質及銀質獎殊榮，鍾東錦今天接見兩校教學團隊，肯定兩校的努力；兩校也說明獲獎教學文案。

竹南國中校長郭芳江指出，校方以「金色竹南，與世界邂逅」為課程主題，結合「旅讀竹南」、「創意科研」、「美學竹南」與「在地國際」四大課程，引導學生走入家鄉、看見世界。學生們走訪廟宇與傳統建築、漫步竹南濕地，透過導覽實作與創意手作，重新認識土地的價值，未來將以地方為本、科技為橋、文化為魂的教學目標，並在課程中培養跨域視野與自信，勇敢迎向國際舞台。

東興國小校長陳亭儒表示，東興以學習風格與優勢智能為基礎，研發「HOW」教學模組「Heart激發動機、Open開展學用合一、Worth成就適性展能價值」。校方進一步打造「四軸主題跨域莓」課程，包括品客莓、科技莓、藝數莓、英閱莓，融合待客、科技、美感與永續等面向，引導學生以跨域思考解決生活難題，成功帶領孩子從「3Low」（不想學、學不會、沒自信），轉變為「3High」（想學、學會、有自信）的π型人才。

除教育部頒發竹南國中60萬元、東興國小30萬元獎金，縣府亦加碼竹南國中60萬元及東興國小40萬元獎勵金，以實質行動支持卓越教學。

苗栗縣東興國小教學團隊，以創新教學模組翻轉學生學習動能，獲教學卓越獎銀質獎。（記者張勳騰攝）

苗栗縣竹南國中教學團隊，獲得教學卓越金質獎殊榮，縣長鍾東錦（左7）加碼頒發60萬元獎勵金。（記者張勳騰攝）

苗栗縣東興國小教學團隊，獲教學卓越獎銀質獎，縣長鍾東錦（左6）加碼頒發40萬元獎勵金。（記者張勳騰攝）

