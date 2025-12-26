為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「天使眼淚」換銀妝！嘉明湖、向陽山屋降初雪 宛如置身北國童話

    2025/12/26 13:18 記者黃明堂／台東報導
    嘉明湖山屋雪景。（林業署台東分署提供）

    嘉明湖山屋雪景。（林業署台東分署提供）

    受強烈大陸冷氣團與豐沛水氣影響，台東南橫山區今日迎來入冬驚喜！海拔約2880公尺的向陽山屋及3400公尺的嘉明湖山屋，於今日中午12點多同步降下瑞雪。銀白色的雪花從天而降，將蔥綠的冷杉林與箭竹草坡瞬間染白，整座山頭籠罩在如夢似幻的北國氣息中。

    中午12點雪花飛舞，山友驚呼：「太幸運了！」根據現場山友回傳的畫面，中午時分山區氣溫驟降至零度上下，細小的雪花伴隨雲霧在大崩壁與林間穿梭。位於步道4.3K處的向陽山屋，紅色的屋頂上已覆蓋了一層薄薄的糖霜；而海拔更高的嘉明湖山屋更是白茫茫一片，登山步道與休憩桌椅皆被積雪妝點，彷彿童話故事中的森林小屋。

    正在嘉明湖國家步道5.6k處參加「2025第十屆嘉明湖手作步道工作假期」的志工們在施作中遇到降雪，喜出望外，紛紛表示，原本只是期待冷氣團帶來的雲海，沒想到正好趕上這場「午間驚喜」，看到雪花落在防水外套與裝備上，疲累感瞬間全消。

    受冷氣團發威影響，南橫在低溫與水氣的完美配合下，高海拔山區極易出現降雪或結霜現象。預計這波冷空氣將持續影響至明日，登山民眾仍有機會一睹銀白世界的美景。

    嘉明湖山屋雪景。（林業署台東分署提供）

    嘉明湖山屋雪景。（林業署台東分署提供）

