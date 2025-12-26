「嘉嘉南999無限搭」TPASS定期票方案 12/26上線

TPASS嘉嘉南999方案。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲今天（26日）宣布「嘉嘉南999無限搭」定期票方案正式啟用，涵蓋嘉嘉南地區所有公共運輸，值得嘉嘉南通勤的民眾快下單。

黃偉哲說，繼9月15日推出「799大台南公車+南嘉台鐵無限搭」後，短短3個月銷量突破6000筆，今再上架「嘉嘉南999無限搭」定期票方案，另嘉義縣市與南市合作推出的「嘉義799無限搭定期票方案」也同步啟用，台南市作為嘉嘉南生活圈及南高屏生活圈之交通樞紐，以既有的MeNGO平台共計已發行6種不同運具組合之TPASS定期票方案，是全國選擇最多元之縣市，大幅減輕台南市民的通勤成本，並提供通勤族更全面之方案選擇。

台南市交通局局長王銘德表示，「嘉嘉南999無限搭定期票方案」定價為999元，服務範圍涵蓋嘉嘉南地區所有公共運輸，包含大台南公車、嘉義縣、市市區公車、嘉義縣幸福巴士／幸福小黃、嘉義縣公路客運、嘉嘉南地區YouBike公共自行車及台鐵（北至嘉義大林站、南至台南中洲站，並涵蓋沙崙支線），完善嘉嘉南地區點到點之公共運輸接駁轉乘最後一哩路。

王銘德指出，另嘉義縣市與南市同步合作推出的「嘉義799無限搭定期票方案」訂價為799元，適用範圍則涵蓋嘉義縣市的公路客運、市區公車、幸福巴士/幸福小黃、YouBike及大台南公車12條跨嘉義路線（棕4、棕5、棕6、黃9、黃14、黃16-1、橘9、橘9-1、綠24、綠25及台灣好行33關子嶺線、61西濱快線），以及嘉嘉南地區跨境台鐵。

台南市公共運輸處處長劉佳峰表示，所有優惠方案明年1月5日前在南市及嘉義縣市分別在新營火車站及嘉義火車站設置短期TPASS實體服務據點，提供購卡、加入會員、買方案及過卡等一站式服務，第一次使用的民眾記住4個步驟：買空卡、加會員、買方案、過卡，就能輕鬆入手。

台南市長黃偉哲（中）、嘉義縣長翁章梁（左三）、嘉義市長黃敏惠（右三）宣布TPASS嘉嘉南999方案。（記者楊金城攝）

