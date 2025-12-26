為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    善心匯集 捐贈服務專車與機車挹注偏鄉教育

    2025/12/26 13:00 記者劉禹慶／澎湖報導
    善心匯集捐贈澎湖縣政府，服務專車及機車。（記者劉禹慶攝）

    善心匯集捐贈澎湖縣政府，服務專車及機車。（記者劉禹慶攝）

    官方資源有限、民力無窮！澎湖民眾胡志郎先生、胡艷秋女士、黃小睿及其家屬秉持回饋鄉里的善心，共同捐贈1部服務專車，另有高雄善心人士陳道有先生、黃梅貴女士秉持回饋社會與關懷教育之心，捐贈機車2部予教育處特殊教育專業團隊至校園服務使用，今（26）日舉行捐贈儀式，澎湖縣長陳光復頒贈感謝狀。

    此次捐贈儀式在澎湖縣政府廣場展示並舉行。專車由胡志郎家屬黃小睿代表捐贈，機車2部由陳道有、黃梅貴家屬蔡季恩代表捐贈，由縣長陳光復代表受贈，教育處等人員到場觀禮，共同見證這項充滿關懷、令人感佩的捐贈行動。

    專車捐贈者家屬黃小睿表示，家族秉持「守護孩子，就是守護澎湖未來」的信念，源於感念外公當年行醫不辭辛勞、奔走鄉里的奉獻精神。深感特教專業服務之迫切，決定捐贈專車，將這份情懷轉化為具體助力，讓專業資源深入基層，守護學子獲得公平優質的照顧，讓這份跨世代的守護情誼永續傳承。

    機車捐贈者家屬蔡季恩表示，陳道有先生與黃梅貴女士長期關注特殊教育推展與學生學習需求，盼能以實際行動支持教育現場；此次捐贈機車，期望協助專業團隊能便捷地前往各校提供支持服務，讓資源更貼近教學現場需要，進一步提升特殊教育學生在校學習與參與。

    善心人士捐贈汽機車，將服務偏鄉學校。（記者劉禹慶攝）

    善心人士捐贈汽機車，將服務偏鄉學校。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播