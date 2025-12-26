托育業者反對「監管雲」修法 立院陳抗籲保障幼童隱私

中華孕嬰童教保聯合總會今天上午在立法院群賢樓外舉行「監管雲讓幼童曝露於不可控風險」記者會。（記者田裕華攝）

幼兒托育因「剴剴案」受到高度關注，衛福部與立法院擬在「兒童托育服務法」修法中，要求托嬰中心監視影像上傳至主管機關建置系統，被外界形容為「監管雲」。中華孕嬰童教保聯合總會今天號召各地托育中心協會代表赴立法院前陳情，現場高喊「政策錯誤」、「我們不要做戀童癖的幫兇」、「拒絕影像上傳」、「托育人員需要尊嚴」等口號，呼籲立院撤回「監管雲」政策相關修法。

中華孕嬰童教保聯合總會總會長蔣叔融表示，立法院正在審查的「兒童托育服務法」草案，其中第30條要求托嬰中心影像必須上傳雲端，這令他們擔憂，因為政府分不清楚誰要管理相關影像，在每天擔心駭客竊取資料的恐懼之下，卻要把影像上傳到不知道哪個地方。她認為，只是幾個人就決定孩子和托育老師的影像上雲端，是非常荒謬離譜的政策，而且鏡頭還要針對孩子私密處，侵犯隱私權跟人權。

中華孕嬰童教保聯合總會送出的陳情書提出4大訴求，第一，回歸並保障幼兒隱私權；第二，建立兼顧專業與尊重的友善托育環境；第三，強化托嬰中心內部控制與專業督導機制；第四，明訂影像蒐集之雙向同意與使用規範。

「政府有誰可以保證，小朋友的私密處不會外洩？」一位陳姓母親哽咽地說，她生了5個孩子，其中有3位是女生，她不曉得誰可以跟她保證，孩子這樣可以去托嬰中心嗎？還是她也憂心孩子隱私外洩的家長都不要去托嬰中心，都不要上學，我們自己顧嗎？那誰養我們家？有誰可以聽到媽媽的心聲，不是每個媽媽、爸爸都希望把隱私在外面曝光，像韓國、大陸一樣。

新北市托育中心代表表示，新北市任用非常多男性托育人員，他們在協助嬰幼兒換尿布的時候，經常遇到女寶寶的家長，希望換尿布不要由男性托育人員處理，「家長都不放心現場男性托育人員，更何況他會放心網路上傳的影片嗎？」他也說，台灣連監獄都沒有監控影像保留30天的規定，難道托育人員是犯人嗎？

行政院今年提出的「兒童托育服務法」第30條明定，維護兒童人身安全及相關證據保全，托育機構應裝設監視錄影設備，妥善管理攝錄影音資料，至少保存30日，並加以保密。托育機構應將前項攝錄影音資料傳送至直轄市、（縣）市主管機關建置之網際網路系統儲存，不得規避、妨礙或拒絕。

立法說明指出，基於保護兒童人身安全與發生兒虐案件時得查知相關事實並確保證據之保存，以利釐清責任歸屬，保障兒童家長及托育機構雙方權益，第一項參考兒少權法第77條之1規定，定明托育機構應裝設監視錄影設備。又為避免托育機構監視錄影設備毀損或遭人為破壞，併課予托育機構妥為管理保存攝錄影音資料的義務。

中華孕嬰童教保聯合總會今天上午在立法院群賢樓外舉行「監管雲讓幼童曝露於不可控風險」記者會，現場業者、家長手持娃娃玩偶與標語，表達支持重判真正施虐者，反對錯誤政策轉嫁風險—托嬰第一線，呼籲回到真正的兒童保護的訴求。（記者田裕華攝）

