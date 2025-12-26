為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北樹林東昇圖書館、活動中心公辦都更 預計明年動工

    2025/12/26 12:49 記者黃子暘／新北報導
    財政局指出，樹林區東昇段290地號等23筆土地都市更新事業暨權利變換計畫案，於今（26）日經都市更新及爭議處理審議委員會審議通過。（新北市財政局提供）

    財政局指出，樹林區東昇段290地號等23筆土地都市更新事業暨權利變換計畫案，於今（26）日經都市更新及爭議處理審議委員會審議通過。（新北市財政局提供）

    新北市立圖書館樹林東昇分館現有建物老舊，有鋼筋外露及海砂屋等問題，市府整合附近私有地推動公辦都更案；市府財政局指出，樹林區東昇段290地號等23筆土地都市更新事業暨權利變換計畫案，於今（26）日經都市更新及爭議處理審議委員會審議通過，待核定發布實施後，預計於明年下半年動工，規劃更新後興建1幢2棟地上15層、地下4層住宅大樓，並設市民活動中心、圖書館、公共托老中心。

    財政局指出，此案基地面積約1220坪，位於樹林區中山路二段，距離台鐵南樹林車站約700公尺，鄰近興建中的捷運樹林線LG16站；基地內現有的東昇分館、東昇市民活動中心建物老舊，且為高氯離子建築物，經市府評估以公辦都市更新重建，公開評選由中華工程擔任實施者。

    財政局說，此案成功擴大整合周邊私有土地，將建1幢2棟地上15層、地下4層住宅大樓，並將全面納入友善、智慧及通用設計；更新後，1樓將設154坪的市民活動中心、65坪店鋪推廣特色產業，2樓將設430坪圖書館及258坪公共托老中心。

    財政局指出，樹林區東昇段290地號等23筆土地都市更新事業暨權利變換計畫案，於今（26）日經都市更新及爭議處理審議委員會審議通過。圖為更新模擬圖。（新北市財政局提供）

    財政局指出，樹林區東昇段290地號等23筆土地都市更新事業暨權利變換計畫案，於今（26）日經都市更新及爭議處理審議委員會審議通過。圖為更新模擬圖。（新北市財政局提供）

    財政局指出，樹林區東昇段290地號等23筆土地都市更新事業暨權利變換計畫案，於今（26）日經都市更新及爭議處理審議委員會審議通過。（新北市財政局提供）

    財政局指出，樹林區東昇段290地號等23筆土地都市更新事業暨權利變換計畫案，於今（26）日經都市更新及爭議處理審議委員會審議通過。（新北市財政局提供）

    熱門推播