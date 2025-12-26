為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    觀賞全國青年景觀競賽作品完成留言任務 有機會抽中iPad

    2025/12/26 12:58 記者黃子暘／新北報導
    圖為第7屆全國青年景觀競賽設計施作首獎作品「游歷在目」與創作團隊。（新北市景觀處提供）

    圖為第7屆全國青年景觀競賽設計施作首獎作品「游歷在目」與創作團隊。（新北市景觀處提供）

    第7屆全國青年景觀競賽響應新北市府推動的「新莊百年風貌整合計畫」，市府綠美化環境景觀處長林俊德說，為邀請民眾感受競賽的創意魅力，規劃現場互動與線上抽獎活動，即日起至明年1月11日止，在新莊福慧都會公園全青賽展區拍下喜愛的作品並完成指定任務，就有機會把抽到Apple 2025 iPad 11吋等豐富好禮。

    景觀處指出，只要完成三個步驟即可獲得抽獎資格，民眾需按讚「賞花快報」粉專並公開分享指定活動貼文，並於全青賽現場拍攝自己最喜歡的參賽作品，再回到活動指定貼文留言最喜歡的作品並標註一位好友，上傳拍攝照片，即可完成參加程序，輕鬆加入抽獎行列，獎項包括頭獎「Apple 2025 iPad 11吋」1名、二獎「饗食天堂餐券2張」3名、三獎「威秀電影票2張」7名，另設有「最佳人氣獎」10名，每名可獲得家樂福500元提貨券。

    此外，景觀處表示，活動期間被票選為最高人氣的作品團隊，可獲得「人氣團隊獎」（郵政禮券600元5張），為創作者送上實質鼓勵，抽獎結果將於明年1月19日公布於「賞花快報」粉專，活動獎品僅限寄送台、澎、金、馬，每個Facebook帳號限留言一次，照片須為本人於活動現場拍攝，如經查證不符活動規定，將取消抽獎、獲獎資格。

    交通部分，景觀處補充，全青賽現場可搭乘捷運至新北產業園區站，步行10分鐘可抵達。

