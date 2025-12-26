為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北跨年跨河煙火淡水、八里雙主場 多搭大眾運輸避交管

    2025/12/26 12:42 記者黃子暘／新北報導
    新北市文化局指出，會場周邊將於當天下午4點起進行交通管制，請多利用大眾運輸前往。（新北市文化局提供）

    新北市府規劃在淡水、八里區舉行「閃耀新北1314跨河煙火」，採雙主場方式舉行，活動將於12月31日下午4點30分起開唱，並於當日晚間8點26分起施放煙火。新北市文化局指出，會場周邊將於當天下午4點起進行交通管制，請多利用大眾運輸前往，活動也將舉行直播，詳細資訊可上活動官網查詢。

    文化局說，當日下午4點至晚間11點，淡水漁人碼頭及八里左岸周邊將分時、分區實施交通管制，淡水端中正路二段51巷將禁止汽、機車及自行車進入；八里端也將視停車場容量與人流狀況，啟動道路封閉與車輛管制措施；散場時，八里、淡水兩端將實施人車分流及單向通行管制，包含部分道路封閉、調撥車道與禁止臨停措施。

    大眾運輸方面，文化局指出，前往位於淡水漁人碼頭觀海廣場「星光舞台」，可搭乘捷運至「淡水站」轉乘紅26公車，或於「紅樹林站」轉乘淡海輕軌至「淡水漁人碼頭站」，步行約10分鐘即可抵達；下午4點至晚間11點，紅26公車將配合交通管制調整，取消雙邊停靠淡水魚市、漁人碼頭、輕軌漁人碼頭、紅十字會、淡海中正路口、淡海、淡海市民活動中心站，並於油車口停車場設置臨時下車站；淡海輕軌當日也將加密班距疏運觀賞人潮。

    前往八里永續環境教育中心前廣場「星月舞台」，文化局表示，可搭乘704、963、878（含區）、682、紅22、紅13、927、928等公車路線至八里地區；其中紅13、927、928取消水興公（往西）、左岸公園（左岸碼頭）雙邊停靠，並於忠孝路、觀海大道路口改設臨時站點；另淡水、八里兩岸渡船當日將加密航班，約15至20分鐘一班，並延長營運至晚間10點，實際航行情形將視潮汐狀況調整。

