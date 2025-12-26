前鎮漁港深水碼頭月底完工 停泊長度翻倍

前鎮漁港深水碼頭將於月底完工。（漁業署提供）

我國遠洋漁業最大基地前鎮漁港深水碼頭將於月底全面完工，農業部漁業署今（26日）表示，過去前鎮漁港只有428公尺的碼頭提供遠洋漁船停泊，隨整建完成，將增加停泊碼頭長度約1100公尺，將可安全停泊更多大型遠洋漁船，提升卸魚與補給作業效率。

政院於2020年核定「前鎮漁港建設專案中長程計畫」，投入81億元用4年期推動已啟用超過50年都未整修的前鎮漁港整建，包含碼頭長度延長、改善下水道系統、魚市場改建等，漁業署今天表示，前鎮漁港的深水碼頭整建工程將於月底完工，整建內容包含碼頭結構補強與鋪面改善，並將水深由原約-4.5公尺加深至-7.5公尺，以滿足大型漁船停泊與作業需求。

請繼續往下閱讀...

漁業署表示，隨整建完成後，將可改善過去空間瓶頸，提升整體泊地利用率，強化遠洋漁業競爭力，碼頭只要施工完成就可啟用，至於下水道工程於2023年已完成，魚市場改建則預計在明年中完成。

漁業署表示，深水碼頭升級不僅是基礎設施改善，因前鎮漁港本身也是我國聚集加工、補給、拍賣等完整產業鏈，是推動遠洋漁業永續發展的重要里程碑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法