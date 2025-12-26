為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    前鎮漁港深水碼頭月底完工 停泊長度翻倍

    2025/12/26 12:06 記者楊媛婷／台北報導
    前鎮漁港深水碼頭將於月底完工。（漁業署提供）

    前鎮漁港深水碼頭將於月底完工。（漁業署提供）

    我國遠洋漁業最大基地前鎮漁港深水碼頭將於月底全面完工，農業部漁業署今（26日）表示，過去前鎮漁港只有428公尺的碼頭提供遠洋漁船停泊，隨整建完成，將增加停泊碼頭長度約1100公尺，將可安全停泊更多大型遠洋漁船，提升卸魚與補給作業效率。

    政院於2020年核定「前鎮漁港建設專案中長程計畫」，投入81億元用4年期推動已啟用超過50年都未整修的前鎮漁港整建，包含碼頭長度延長、改善下水道系統、魚市場改建等，漁業署今天表示，前鎮漁港的深水碼頭整建工程將於月底完工，整建內容包含碼頭結構補強與鋪面改善，並將水深由原約-4.5公尺加深至-7.5公尺，以滿足大型漁船停泊與作業需求。

    漁業署表示，隨整建完成後，將可改善過去空間瓶頸，提升整體泊地利用率，強化遠洋漁業競爭力，碼頭只要施工完成就可啟用，至於下水道工程於2023年已完成，魚市場改建則預計在明年中完成。

    漁業署表示，深水碼頭升級不僅是基礎設施改善，因前鎮漁港本身也是我國聚集加工、補給、拍賣等完整產業鏈，是推動遠洋漁業永續發展的重要里程碑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播