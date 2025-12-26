亞果遊艇與基市府簽約 董座侯佑霖：打造八斗子遊艇碼頭

亞果遊艇集團今天（26日）完成與基隆市政府簽約儀式，將投入20億元斥資打造八斗子遊艇碼頭。（圖為亞果遊艇集團提供）

亞果遊艇集團打造台灣西海岸藍色公路最後一塊拼圖，亞果遊艇公司董事長侯佑霖今天（26日）上午與基隆市長謝國樑簽約暨啟動碼頭儀式，在財政部國有財產署長曾國基見證下，宣告將投資逾20億打造八斗子遊艇碼頭。

基隆市長謝國樑表示，八斗子遊艇泊區促參案是基隆市產業發展史上的重要轉捩點，也是市府推動海洋產業、提升城市競爭力的具體成果。謝國樑指出，城市治理的品質，關鍵在於公共工程的發包制度與評選機制，只要能選出專業、優質的團隊，城市就具備持續進步的基礎。本案採ROT與BOT混合模式推動，初期投資金額預計超過20億元，將創造超過500個就業機會，並帶動周邊產業發展。

請繼續往下閱讀...

亞果遊艇集團董事長侯佑霖表示，台灣是全球重要的遊艇製造與外銷國，但真正的遊艇休憩與相關產業，仍屬近年才開始蓬勃發展；他指出，「基隆八斗子遊艇碼頭可謂亞果串聯全台6大主要港口，包括高雄、台南、澎湖、台中、台北港、基隆，基隆八斗子遊艇碼頭成為完善西海岸藍色公路的最後一塊拼圖。」

主責八斗子遊艇碼頭開發的「亞碁海洋股份有限公司」總經理姬琳補充說明，八斗子遊艇碼頭水域加陸域總開發面積約13公頃，本案結合遊艇主題飯店及觀光商場規劃，串聯基隆市區與北海岸觀光廊帶；在水域設施方面，將設置超過300個泊位，其中包含約180席水域泊位與150席乾式碼頭，成為全台規模最大的乾式泊船設施。

亞果遊艇公司董事長侯佑霖（圖右）今天（26日）上午與基隆市長謝國樑（圖左）簽約暨啟動碼頭儀式，在財政部國有財產署長曾國基（中）見證下，完成簽約儀式。（記者俞肇福攝）

亞果遊艇公司董事長侯佑霖（圖右6）今天（26日）上午與基隆市長謝國樑（圖左5）簽約暨啟動碼頭儀式，在財政部國有財產署長曾國基（中）見證下，完成簽約儀式。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法