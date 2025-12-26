收到細胞簡訊別慌！北捷市府站下午1點危安實兵演練

台北市政府今（26）天下午1點將在捷運市府站進行捷運危安演練，同時在0.5公里範圍內發送細胞簡訊，提醒民眾勿驚慌。（資料照，台北市警察局提供）

因應1219無差別攻擊釀成死傷，後續又有多項大型活動舉辦，台北市政今天下午1點將在捷運市府站及周邊進行捷運危安實兵演練，同時發布細胞簡訊。市府稍早宣布，簡訊內容已經中央合併，將以中、英文兩版本，針對在市府捷運站半徑0.5公里範圍內的民眾發送，提醒民眾收到時無須驚慌。

市政府指出，細胞簡訊內容分為中、英文兩版本，內容如下：

中文：［演練][疏散避難]捷運市政府站發生重大災害事件，請民眾保持冷靜，聽從現場引導，迅速離開現場並前往安全區域。台北市政府1999。

英文：［Drill] [Evacuation]A major incident has occurred on MRT Taipei City Hall Station.Remain calm and follow on-site instructions.Leave the area immediately. Taipei City Government 1999。

