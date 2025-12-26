為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    收到細胞簡訊別慌！北捷市府站下午1點危安實兵演練

    2025/12/26 11:56 記者何玉華／台北報導
    台北市政府今（26）天下午1點將在捷運市府站進行捷運危安演練，同時在0.5公里範圍內發送細胞簡訊，提醒民眾勿驚慌。（資料照，台北市警察局提供）

    台北市政府今（26）天下午1點將在捷運市府站進行捷運危安演練，同時在0.5公里範圍內發送細胞簡訊，提醒民眾勿驚慌。（資料照，台北市警察局提供）

    因應1219無差別攻擊釀成死傷，後續又有多項大型活動舉辦，台北市政今天下午1點將在捷運市府站及周邊進行捷運危安實兵演練，同時發布細胞簡訊。市府稍早宣布，簡訊內容已經中央合併，將以中、英文兩版本，針對在市府捷運站半徑0.5公里範圍內的民眾發送，提醒民眾收到時無須驚慌。

    市政府指出，細胞簡訊內容分為中、英文兩版本，內容如下：

    中文：［演練][疏散避難]捷運市政府站發生重大災害事件，請民眾保持冷靜，聽從現場引導，迅速離開現場並前往安全區域。台北市政府1999。

    英文：［Drill] [Evacuation]A major incident has occurred on MRT Taipei City Hall Station.Remain calm and follow on-site instructions.Leave the area immediately. Taipei City Government 1999。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播