玉山下雪了！ 主峰石碑冰封白頭 步道凍成「大冰庫」

玉山受冷氣團與水氣影響，玉山氣象站出現降雪，山區低溫猶如大冰庫。（玉山氣象站提供）

受冷氣團低溫與水氣影響，玉山氣象站今清晨6點多出現降雪，惟下雪短暫並未有積雪，不過玉山主峰則有冰霰並累積霜雪，以致山頂石碑冰封白了頭，整個山頭步道凍成「大冰庫」，玉山國家公園管理處表示，步道積冰濕滑，山友務必做好評估，以維自身安全。

玉管處指出，位在玉山北峰的玉山氣象站，今晨6點28分下雪下到6點38分，由於時間短暫，下雪並未完全覆蓋地面，因此未有積雪。

請繼續往下閱讀...

玉山主峰則是出現下雪與冰霰，主峰石碑可見覆上冰霜，步道也有結冰並有霧淞現象，今排雲山莊則是陰天未有下雪，許多山友走到主峰碎石坡路段就折返，碎石坡至主峰頂則是積冰濕滑，山友必須抓緊鐵鍊才能緩慢行走，提醒山友山區下雪過後地面會結冰變得濕滑，上山務必評估自身能力，切勿貿然登頂，以維護登山安全。

玉山主峰出現下雪與冰霰，主峰石碑冰封白了頭。（玉管處提供）

玉山主峰出現下雪與冰霰，主峰前步道結冰明顯，整個山頭凍成「大冰庫」。（山友張文涵、顏廷羽提供）

玉山主峰出現下雪與冰霰，主峰前步道結冰明顯，整個山頭凍成「大冰庫」。（玉管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法