    首頁 > 生活

    北捷遊憩2地跨年活動照辦 協調加派警力維安

    2025/12/26 11:51 記者董冠怡／台北報導
    台北小巨蛋近期各項大型活動，增派警力於場館內外駐點巡查。（北捷遊憩公司提供）

    台北小巨蛋近期各項大型活動，增派警力於場館內外駐點巡查。（北捷遊憩公司提供）

    跨年活動將至，北捷遊憩公司今表示，現以「看得見的人力配置、提高巡查密度、加強警政合作」作為安全強化重點，並持續視整體狀況滾動調整，轄管兒童新樂園及貓空纜車跨年活動如期舉行，相關安全與人流管理措施均已準備完善。

    遊憩公司指出，旗下營運管理的台北市立兒童新樂園、台北小巨蛋及貓空纜車皆屬人潮易聚集的休閒場域，已全面盤點各場館人流動線與現場管理機制，加強保全人力配置和巡查頻率，提升整體警覺性及人員即時應變能力。將於確保正常營運的前提下，評估狀況彈性調整年底活動規模、執行方式。

    遊憩公司提到，另主動與各場館所屬轄區警察單位合作，推動多項具體安全措施，包括兒童新樂園跨年活動協調市警局加派警力，提高園區見警率與場域安全；貓空纜車方面，轄區派出所持續加強巡檢與派駐勤務，跨年當日將派駐警力至營運結束。

    台北小巨蛋近期各項大型活動，也增派警力於場館內外駐點巡查，未來演唱會將進一步升級維安措施，規劃設置安檢門、手持金屬探測儀及驗包程序，入場安全把關升級，以及通知鼓勵各主辦單位比照辦理。

