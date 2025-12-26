贏北一女了！ 建中課桌椅先用國產柳杉 師生讚教室都變香

建中導入使用國產柳杉製作的課桌椅，右起為林保署花蓮分署長黃群策、建中校長莊智鈞、林保署署長林華慶。（記者楊媛婷攝）

國內中小學課桌椅也開始使用國產材，建國中學也自今年7月起導入1110套使用國產柳杉材製作的課桌椅，是台北市首間用國產材課桌椅的高中，供高一學生使用，建中校長莊智鈞今（26日）表示，國產材課桌椅可減少碳足跡，先從高一教室替換是希望永續與林業教育從年輕做起。

因應2050淨零碳排目標，林保署署長林華慶表示，目標於2028年達到國產材自給率5%，國產材除用於建材，因應國內每年汰換的課桌椅數量達12萬套，目前也逐步在全國各級學校推廣國產材製作的課桌椅，感謝建中主動響應使用國產材課桌椅，今年則已有11縣市24所學校採購1萬4百組的國產材課桌椅。

請繼續往下閱讀...

林華慶表示，指出使用國產材製作的課桌椅一套價格約2千元，比使用進口塑鋼製作的課桌椅便宜逾1千元，每套課桌椅可儲存23公斤二氧化碳當量，並且都有附上QR Code可知道使用的木材與產地，國產材也都通過國際驗證，未來也有助逐步導入林業教育。

莊智鈞表示，導入國產材課桌椅後，課桌椅也充滿精油香，並符合人體工學需求，許多學生使用後反應坐起來更放鬆、姿勢更穩定。

林保署表示，建中是台北市第1間導入國產材的高中，這批課桌椅共使用67.83立方公尺、產自花蓮的國產柳杉，未來也會逐步在各縣市推廣，也指出有使用國產材課桌椅的國中反映，課桌椅折損率大幅降低，學生更愛物和惜物。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法