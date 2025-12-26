為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    紫南宮馬年錢母亮相！駿馬奔騰「馬上有錢」 元旦套幣、金蛋大方送

    2025/12/26 11:05 記者劉濱銓／南投報導
    南投竹山紫南宮馬年錢母亮相，典藏錢母以馬匹搭配聚寶盆，展現「馬上有錢」吉祥寓意。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山紫南宮馬年錢母亮相，典藏錢母以馬匹搭配聚寶盆，展現「馬上有錢」吉祥寓意。（記者劉濱銓攝）

    南投縣有神明銀行之稱的竹山紫南宮，馬年錢母今天亮相，紀念幣以駿馬奔騰為主題，典藏錢母則是馬匹搭配聚寶盆，象徵「馬上有錢」，呼應馬年「馬到成功」，明年元旦將發放新年錢母，發給民眾的金蛋多達5000顆，內有金戒、現金、錢母等獎品，並大方發送1200份典藏套幣，盼讓信眾有更多機會拿到喜愛的大獎。

    紫南宮主委莊秋安表示，配合明年馬年，紀念幣以「駿馬奔騰」為意象，典藏套幣則是駿馬滿載聚寶盆，兩者搭配展現「馬上發財、財運奔騰」吉祥寓意，另外，金、銀成對錢母則以貔貅為造型，駿馬象徵開拓財源，貔貅則是守住財庫，民眾拿到錢母可放在家中、辦公室喜愛的地方或財位，可為新的一年帶來財運。

    廟方表示，明年元旦將發放馬年錢母，排隊前5000名都可獲金蛋，每顆都內含獎品，包括金戒指15個、6000元現金20包、典藏套幣1200份、福氣項鍊300條、福氣金銀錢母1000組，以及馬年金色錢母2465個，獎品共計5000份。

    元旦只要上午9點前排進隊伍，就至少能拿到1枚銀色錢母紀念幣，錢母發放則在12月31日上午8點開始排隊，排入前5000名屆時就能領取金蛋獎品，元旦錢母預計當天上午9點發放。

    南投竹山紫南宮馬年錢母亮相，金、銀成對錢母以貔貅為造型，駿馬象徵開拓財源，貔貅則代表守住財庫。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山紫南宮馬年錢母亮相，金、銀成對錢母以貔貅為造型，駿馬象徵開拓財源，貔貅則代表守住財庫。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山紫南宮發表新年錢母，廟方主委莊秋安（左）表示，錢母的駿馬象徵開拓財源，成對的貔貅（圖右）則能守住財庫。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山紫南宮發表新年錢母，廟方主委莊秋安（左）表示，錢母的駿馬象徵開拓財源，成對的貔貅（圖右）則能守住財庫。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山紫南宮明年元旦將發放新年錢母，此次將發5000顆金蛋獎品，內含金戒、現金、錢母等。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山紫南宮明年元旦將發放新年錢母，此次將發5000顆金蛋獎品，內含金戒、現金、錢母等。（記者劉濱銓攝）

