為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雪霸再降雪！桃山山屋積雪4公分一片銀白

    2025/12/26 11:10 記者蔡政珉／苗栗報導
    雪霸再降雪，桃山山屋積雪4公分一片銀白。圖為桃山山屋降雪後積雪景色。（雪霸處提供）

    雪霸再降雪，桃山山屋積雪4公分一片銀白。圖為桃山山屋降雪後積雪景色。（雪霸處提供）

    冷氣團帶來低溫發威，加上高山地區水氣足夠，雪霸桃山山屋與新達山屋被高山協作人員發現今天清晨降雪過後積雪一片的銀白色美景，積雪皆達4公分，七卡管理員李龍鴻也在七卡山莊前跟登山客說明登山注意事項。

    雪霸國家公園管理處（下稱雪霸處）今天接獲回報，位於雪霸熱門登山路線武陵四秀線上的桃山山屋與新達山屋皆陸續降雪，兩處山屋都彷彿進入一片銀白雪景美麗世界；雪霸處也說，目前2處山屋溫度僅2度C，若持續低溫雪霸轄內仍有下雪機會。

    不過，銀白雪景固然美麗也吸引山友，雪霸處提醒，目前登山請注意步道濕滑，請務必攜帶冰爪等雪地三寶並具備雪地經驗再前往；做好保暖防寒，畢竟高山低溫易致失溫，請備妥足夠保暖衣物與足夠食物；審慎評估狀況，因高山下雪可能使視線不佳且路況轉變快，出發前請確認氣象預報，切勿冒險。

    雪霸再降雪，桃山山屋積雪4公分一片銀白。圖為桃山山屋降雪後積雪景色。（雪霸處提供）

    雪霸再降雪，桃山山屋積雪4公分一片銀白。圖為桃山山屋降雪後積雪景色。（雪霸處提供）

    雪霸再降雪，桃山山屋積雪4公分一片銀白。圖為新達山屋降雪後積雪景色。（雪霸處提供）

    雪霸再降雪，桃山山屋積雪4公分一片銀白。圖為新達山屋降雪後積雪景色。（雪霸處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播