全台冷吱吱！ 颱風論壇曝低溫排行 此地最冷只有7.4度

中央氣象署今天（26日）清晨發布低溫特報稱，大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇–天氣特急」PO出今日低溫排行，指出最冷的地方在馬祖南竿，只有7.4度。

氣象粉專「台灣颱風論壇–天氣特急」在臉書PO文表示，冷氣團發威，全台冷颼颼，今天清晨冷氣團達到最強時刻，全台冷颼颼，最低溫在馬祖7.4度，本島最低溫在新北石碇10.1度！

粉專提醒，冷氣團會持續影響到明天（27）清晨，各地依然寒冷，低溫約12～15度，戶外活動務必多加保暖及禦寒哦！

今日低溫排行：馬祖南竿7.4度、馬祖東引8.0度、馬祖北竿8.3度、金門烈嶼9.9度、金門金湖10.0度、新北石碇10.1度、桃園楊梅10.3度、新北五股10.7度、新竹關西10.9度、台中后里11.0度、桃園平鎮11.0度、台北南港11.1度、新竹湖口11.1度、新北土城11.1度、新北鶯歌11.1度、桃園八德11.2度、苗栗市區11.3度、桃園大溪11.3度、宜蘭三星11.4度、台北文山11.4度。

