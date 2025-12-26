為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    馬祖今出現攝氏7．4度 創2025年入冬以來最低溫

    2025/12/26 10:33 記者俞肇福／綜合報導
    連江縣今天（26日）上午近7點出現攝氏7．3度低溫，為2025年以來馬祖出現的最低溫。（資料照）

    連江縣今天（26日）上午近7點出現攝氏7．3度低溫，為2025年以來馬祖出現的最低溫。（資料照）

    受到大陸冷氣團持續影響，馬祖地區今天（26日）清晨氣溫明顯下探，清晨近7點測得最低溫僅攝氏7．4度，為2025年入冬以來最低溫。氣象署已發布低溫特報，提醒民眾加強保暖，慎防低溫帶來的健康與用電安全風險。

    受到大陸冷氣團南下影響，昨天（25日）深夜起馬祖氣溫迅速下降，各島陸續出現個位數低溫，至今日清晨達到本波最低點。相較2○24年12月14日出現10度以下低溫，2○25年馬祖直到12月25日才首次跌破10度，冷空氣來得較晚，但強度不容小覷。

    連江縣政府提醒，低溫期間民眾應注意保暖，使用瓦斯熱水器、電暖器等設備時，務必保持室內通風並留意用電安全；同時預防低溫引發呼吸道及心血管疾病，避免長時間停留在寒冷環境，並確保兒童頭、頸、手、腳等部位保暖。

    此外，也呼籲鄉親主動關懷長者及弱勢族群的避寒需求。冬季亦為流感好發季節，民眾應落實手部衛生與咳嗽禮節，若有不適症狀，儘量在家休息，以降低感染與傳播風險。#

