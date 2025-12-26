高市青創參展補助累計190業者受惠 青年局:年度專案1/5公告

2023年受補助青創業者「緣起國際貿易有限公司」參與「2023台灣兩棲爬蟲博覽會」，透過展覽引領民眾對特殊寵物有更深入的認識，並提升飼養興趣。（青年局提供）

高市青年局自2021年起推動青創參展補助，累計協助逾190家青創業者前進海內外展會，青年局今宣布，新年度補助專案將於2026年1月5日正式公告受理。

青年局長林楷軒表示，高雄最懂創業者需求，參展補助除報名費，更體貼交通與住宿是一筆不小的負擔，因此自2021起便率六都之先納入「交通費及住宿費」補助。

明（2026）年起，為釋出更多資源以擴大受益對象，並鼓勵品牌二度征戰，青年局特別將每一公司或商業申請參展補助次數，由原本終身1次「翻倍放寬」為終身2次，雖同步調整補助比例為50%，但總申請金額仍維持最高10萬元不變。

青年局說明，參展補助不限產業類別，歷年受補助青創業者涵蓋食品生技、藝術人文、智慧電子、資通訊與製造等產業。

今年在青年局參展補助支持下，以推廣鹿角蕨等特色植栽為創業理念的「阿金的便秘花園」，前往新加坡「亞洲水族園藝展」，讓世界看見台灣青創園藝產業的創新實力；另家受補助青創業者「喬優力有限公司」以材料科學自研設計機車離合器片，前往馬來西亞參加「國際汽車零部件展覽會」。

青年局提醒，115年度補助項目包含參展報名費、人員交通費及住宿費，國內最高補助3萬元，國外亞洲地區最高補助6萬元，亞洲以外地區最高補助9萬元，若參加智慧城市或淨零碳排相關展覽，補助再加碼1萬元。

相關補助資訊請追蹤青年局官方FB、IG。

高市青年局長林楷軒（左7）與副局長汪小芬（左5）出席「2025 Meet Greater South亞灣新創大南方」，並與參展的高雄新創團隊合影，肯定團隊在各產業領域的優異表現。（青年局提供）

高雄市政府青年局115年度青創參展補助將於2026年1月5日開放申請，協助本市青年創業團隊提升品牌能見度，拓展海內外市場合作契機。（青年局提供）

