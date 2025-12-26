為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    神明有聽到！彰化福興12/27「送肉粽」影響範圍與路線大縮水

    2025/12/26 10:20 記者湯世名／彰化報導
    福興鄉明晚將有一場「送肉粽」，呼籲民眾避開。（資料照）

    神明有聽到！彰化縣福興鄉麥厝村明天（27日）晚間9點將有一場「送肉粽」科儀，原本儀式行進路線長達5公里，還橫跨福興、芳苑鄉多達4個村，但請示神明後為避免勞師動眾，引發沿線居民緊張，決定將路線縮減為僅有1公里，橫跨的村落也侷限在麥厝村；原本未確定的路線也定案，亦即從喪家出發後，沿麥厝街到埔鹽排水，最終到舊濁水溪排水支線化煞。

    麥厝村長梁國忠說，這個送煞科儀預計在明晚9點過後舉辦，原本送煞的路線有5公里，將穿越福興與芳苑鄉的4個村莊，後來經請示神明後，決定將範圍縮小簡單處理，僅侷限在麥厝村，路線也從原本的5公里縮減為1公里，全程採徒步行進；呼籲村民明天晚間儘量避開，以確保人身安全。

    有民眾則認為，以往「送肉粽」為避免引發沿線居民恐慌，舉辦科儀的時間多半是在晚間11點過後，居民多已準備就寢，街上也少有人經過；但近年來動輒在晚間9點左右就舉辦，曾有部分鄉鎮在送煞時太早舉辦引發沿線居民抗議，因此送煞時間應該慎重考慮才是。

    福興鄉明晚「送肉粽」路線確定版出爐。（翻攝臉書~~我愛鹿港小鎮~~2）

