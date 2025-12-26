為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    合歡山今晨下雪！武嶺擠滿追雪客 水晶宮積雪結冰「車子折返」

    2025/12/26 10:06 記者花孟璟／花蓮報導
    武嶺亭擠滿前一天守候在昆陽、武嶺等雪的遊客，鏟雪車忙進忙出。（公路局提供）

    今年入冬最強冷氣團加上水氣助攻，合歡山今天清晨6時開始下冰霰、8點更開始飄雪，武嶺亭更是擠滿追雪遊客，包括台14甲武嶺、合歡山莊、太魯閣國家公園合歡山管理站前都飄雪，太管處及公路局出動剷雪車清理路面積雪。公路局指出，目前台14甲昆陽到大禹嶺段路面結冰積雪，今天早上8點起已經限加掛雪鏈車輛通行。

    受大陸冷氣團影響，3000公尺以上高山道路今清晨降溫至冰點，台14甲昆陽至大禹嶺路段29K-41.5K道路潮濕結冰，爬坡及彎道的水晶宮段更因積雪，有掛雪鏈車輛開到此處仍卡關，只得迴轉下山！

    公路局東分局表示，為維護用路安全，今日8時起限加掛雪鏈通行，提醒用路人高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段視現況機動調整；另依115年合歡山雪季公告事項，下雪、積雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

    台14甲水晶宮路段積雪仍深，有車輛在此卡關迴轉。（公路局提供）

    武嶺亭擠滿前一天守候在昆陽、武嶺等雪的遊客，鏟雪車忙進忙出。（公路局提供）

    台14甲水晶宮路段積雪仍深，有車輛在此卡關迴轉。（公路局提供）

    海拔較低的合歡山管理站前雪量較小，目前山區限掛雪鏈車輛通行。（太管處提供）

    海拔較低的合歡山管理站前雪量較小，目前山區限掛雪鏈車輛通行。（太管處提供）

    海拔較低的合歡山管理站前雪量較小，目前山區限掛雪鏈車輛通行。（太管處提供）

