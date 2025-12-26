新港藝術高中師生共創新媒體藝術裝置 320+1嘉市城博會亮相

新港藝術高中將科技、美術課程應用於共創裝置藝術，在320+1嘉義市城市博覽會中展出。（新港藝術高中提供）

「320+1嘉義市城市博覽會」在嘉義市如火如荼舉行，國立新港藝術高中師生參與「宜居城市」檜意森活村展區活動，以STEAM跨域實踐課程為核心，師生運用程式設計完成聲感測呼吸光燈互動裝置，讓作品能隨環境聲音產生光影變化，並透過3D建模與列印技術，打造象徵嘉義山林地景的立體裝置藝術，讓民眾感受科技與城市生活交織的創意能量。

新港藝術高中表示，展覽場地位於檜意森活村大草皮，展期即日起到27日，作品以該場域的歷史脈絡，結合山型結構為主要造型，建構嘉義山林意象的藝術想像；透過鏡面反射映照城市景觀環境，呈現自然、人文與科技間對話，作品也運用多元材質，能隨天氣、光線與日夜變化，展現豐富且動態的視覺風貌。

新港藝術高中說，此次創作歷程為STEAM跨域實驗課程，學生在美術課程中參加藝術設計與製作，雙語實驗班學生進一步結合科學與工程思維，運用Arduino程式設計聲感測呼吸光燈互動裝置，以及3D建模與列印技術，打造立體裝置藝術。

新港藝術高中表示，各班學生不僅以共創藝術創作並實際應用程式設計、感測技術與數位製造工具，更在創作過程中培養跨域整合能力、問題解決與團隊合作精神，展現藝術教育結合STEAM教學的實踐成果。

新港藝術高中結合科技打造裝置藝術，隨環境聲音產生光影變化。（新港藝術高中提供）

新港藝術高中以STEAM跨域實踐課程為核心，師生共創裝置藝術。（新港藝術高中提供）

