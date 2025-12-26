今晚到明天還有低溫！ 氣象專家曝回暖時間

氣象粉專「天氣職人至吳聖宇」表示，明天週六（27日）北部、東半部預報上仍持續有短暫陣雨，但是下半天到晚間降雨有越來越少的趨勢，明晚到週日仍然是溫度比較低的情況，特別是有輻射冷卻出現的地方，週日北台灣還是有些偏涼，其他地方會逐漸溫暖起來。（資料照）

近日因大陸冷氣團來襲，全台大降溫，不少縣市平地低溫下探到接近10度左右，對此，氣象粉專「天氣職人至吳聖宇」表示，明天週六（27日）北部、東半部預報上仍持續有短暫陣雨，但是下半天到晚間降雨有越來越少的趨勢，明晚到週日仍然是溫度比較低的情況，特別是有輻射冷卻出現的地方，週日北台灣還是有些偏涼，其他地方會逐漸溫暖起來。

氣象粉專「天氣職人至吳聖宇」在臉書PO文表示，大陸冷氣團發威，配合較明顯的高濕度環境，今天清晨台灣本島最低溫出現在新北石碇的10.1度，中北部、東北部空曠地區如預期有大範圍10至12度低溫出現的情況，台北站的最低溫則是出現在昨天傍晚的13.1度，後續維持在14度上下游走，昨天（25日）在北部、東北部、東部已經下了一整天的雨，晚間以後雲雨帶更往南移動，雖然中南部平地沒有下什麼雨，但是高山陸續傳出雪訊，包括玉山、武嶺等地都有降雪或冰霰出現，大致在3000公尺或以上，符合先前的預期情況。

粉專指出，今天（26日）底層大陸高壓中心位於長江下游，持續帶來冷空氣，加上各地雲層多，濕度較高，溫度還是偏低的情況，甚至比昨天更冷，苗栗以北到宜蘭白天高溫預報只有14至16度，中部及花東地區高溫預報也只有17至19度，南部高溫19至21度，普遍都比昨天看到的預報要來得低，今晚到明天週六（27日）清晨還有一次低溫發生的機會，中北部、東北部都市地區低溫12至14度，空曠地區低溫10至12度或以下，南部及花東都市地區低溫14至16度，空曠地區低溫12至14度，還是相當有寒意的一個夜晚。由於雲量預報似乎還是有點多，今晚到明晨可能還沒有太明顯的輻射冷卻作用。

粉專續指，明天週六（27日）溫度雖然回升不過幅度並不大，北部、東北部白天高溫18至20度，中部及花東地區高溫20至22度，南部高溫22至25度左右，北台灣仍是比較明顯感覺偏涼偏冷，明晚到週日（28日）清晨因為雲量開始減少，可能要注意輻射冷卻作用開始加入的情況，尤其是西半部區域，預報中北部、東北部都市地區低溫14至16度，空曠地區低溫仍可能降到12度或以下，南部及花東都市地區低溫16至18度，空曠地區仍可能降到14度或以下，仍然是溫度比較低的情況，特別是有輻射冷卻出現的地方。

粉專補充，週日（28日）整個地面高壓東移會比較明顯，冷氣團變性減弱的幅度也會加大，北部、東北部白天高溫將逐漸回升到20至23度，中部及花東地區高溫23至25度，南部應該有機會超過25度以上，北台灣還是有些偏涼，其他地方會逐漸溫暖起來。夜晚到下週一（29日）清晨在中北部、東北部都市地區低溫14至17度，空曠地區仍可能降到12至14度間，仍要注意輻射冷卻低溫出現的機會，南部及花東都市地區低溫維持在16至18度，空曠地區低溫14至16度。

粉專分析，各地雲量多，降雨仍是在北部、東半部相對明顯一些，不過也不會像昨天那樣下個不停，慢慢有空檔，雨量也減少，中南部則是以多雲或陰天的天氣為主，偶有局部小雨或飄雨，山區降雨的機會較高，這也表示仍持續會有固態降水（冰霰、雪）的情況出現，想要上山看雪的朋友要多加注意交通管制的情況，並且注意安全，明天週六（27日）北部、東半部預報上仍持續有短暫陣雨，但是下半天到晚間降雨有越來越少的趨勢，中南部則是雲量也會慢慢減少下來，下半天之後可能有陽光開始露臉的機會。高山地區出現冰霰或雪的機會也將下降許多。週日（28日）整體天氣會更好一些，東半部預報上仍有些短暫陣雨，西半部則是多雲到晴的天氣為主，配合溫度的回升，應該是比較適合外出的型態。

