為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南港社區落羽松染金黃 四分溪魚群穿梭

    2025/12/26 09:34 記者何玉華／台北報導
    南港區九如社區的麗山農民廣場，周邊有營造多年的落羽松林。（台北市大地工程處提供）

    南港區九如社區的麗山農民廣場，周邊有營造多年的落羽松林。（台北市大地工程處提供）

    天氣轉冷，落羽松葉片變色成為冬日一景，台北市大地工程處指出，南港區九如社區的麗山農民廣場，周邊營造多年的落羽松林，金黃橘紅的羽葉變色，紀錄著山林時節的變化；從農民廣場往山上走，可與信義區四獸山步道相連，可以遠眺盆地景觀。南港舊莊社區的茶製廠環山步道，以及內湖白石湖社區旁的碧山巖，則能在跨年時遠眺欣賞台北101跨年煙火。

    大地處表示，位於南港研究院路四段的「麗山農民廣場」，整修後以落羽松、景觀石與日式涼亭打造出愜意的休憩氛圍；鋪面還嵌入蘇軾〈定風波〉的詩句。入冬後，整片落羽松逐漸染成金黃，穿過廣場，就是溪水清澈透亮的「四分溪」，是北市第一條「封溪護魚」的溪流，可見魚群就在腳邊穿梭。

    大地處坡地整治科長徐瑞億表示，四分溪封溪護魚是農村社區活化打造的特色，沿著溪畔小徑，會遇到跳石、魚梯與蜿蜒的水岸步道，如同藏在城市裡的一條迷你山林溪谷；農民廣場周邊「土地公福和宮」、「百年烏心石」及紅瓦古厝「永安居」，更是農友農作耕耘與自然共生共融的表現，會在落羽松林下擺上農民市集，分享一年的收穫成果。

    大地處分享農民提供的煙火秘境，從農民廣場繼續往山上走，可以與信義區四獸山步道相連，越過山陵線是眺望 101的好地點；若覺得爬山太辛苦，南港舊莊社區的茶製廠環山步道，以及內湖白石湖社區旁的碧山巖，也是能遠眺欣賞台北101跨年煙火的農村秘境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播