    首頁 > 生活

    高雄巷弄長照站已設579處 醫事C級佔4成

    2025/12/26 09:18 記者許麗娟／高雄報導
    據點長輩搭配非洲鼓及音樂律動，訓練手眼協調與身體平衡。（高雄市衛生局提供）

    因應高齡人口快速攀升，高雄市推動「一里一C」政策，截至目前全市已佈建579處巷弄長照站，其中，由衛生局設置、具醫療照顧背景的醫事C級巷弄長照站達233處，結合醫療與長照資源，為社區提供更全面的高齡照護服務。

    高雄市衛生局表示，醫事C巷弄站由醫療院所或長照機構設置，具備專業醫療團隊，可提供社區中衰弱及輕、中度失能或失智長者健康促進、共餐服務、預防及延緩失能方案、電話問安與關懷訪視等多元服務。

    為擴大服務範圍，自2023年起全面推動「Open C」衛教課程，課程資訊公開，涵蓋預防保健、營養、用藥安全、照顧諮詢等主題，不限年齡、族群，開放民眾自由報名，強化社區健康識能。

    家住高雄的王媽媽過去多半獨自在家吃飯與看電視，家人擔心她日漸孤單，但自從參與醫事C巷弄站後，天天與鄰里長輩共餐、交流，不但飲食更均衡，也在健康促進課程中透過肌力訓練、音樂律動與認知活動找回活力，減少孤獨與憂鬱的風險。王媽媽的女兒表示，很感謝衛生局設立醫事C巷弄站，媽媽在這裡交到許多朋友，也變得更開朗。

    高雄市巷弄長照站資訊可至長期照顧中心官網查詢，參加多元健康促進課程，落實「在地老化、健康樂活」理念。

    長輩們中午一同在據點內共餐、交流。（高雄市衛生局提供）

