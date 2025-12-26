為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    路窄公車多難施工 淡水新民街突破瓶頸完成70戶污水接管

    2025/12/26 08:59 記者翁聿煌／新北報導
    淡水新民街222巷路面污水工程於今年月7開挖施工。（新北市水利局提供）

    新北市水利局近期完成淡水區新民街222巷及226巷污水接管工程，由於該區域巷道狹窄，且位處大型公車行經的主要路徑，佈設污水管段施工難度極高，經水利局施工團隊與交通局及公車業者辦理3次會勘，最終達成公車改道共識並順利完工，成功協助該區域70戶住家解決污水排放問題。

    水利局長宋德仁表示，新民街路幅狹小且鄰近真理大學與新興國小，為避免污水管佈設與公車動線衝突，並將工程衝擊降至最低，水利局採取「避開校園高峰」策略，經3次現勘協調，以影響站點最少為原則，達成5條公車路線改道共識，並選定在今年7月暑假期間進場施工，利用學生放暑假、公車乘車人潮較少的離峰空檔施作，在不影響師生通勤前提下，完成關鍵管網佈設。

    宋德仁說，為避免工程導致民眾通勤混亂，水利局於施工前一個月即提前拜訪受影響的里辦公處向里長說明，並請里長協助公告宣導，此外，也在受影響的公車站牌前設置告示，及請公車業者利用車內跑馬燈提醒乘客相關資訊，水利局順利於11月14日完成新民街222巷及226巷共70戶民眾的污水接管工程。

    住在新民街222巷的林先生說，以前污水都排到化糞池，不僅常有惡臭的困擾，還需要花不少錢請水肥車來抽肥，這次由政府單位出面幫忙協調，終於讓污水接管順利完成，讓居住環境品質變好。

    施工單位與交通局、公車業者及相關單位會勘，協調公車路線改道。（新北市水利局提供）

    水利局提前於各需調整公車站址點設置公告標語。（新北市水利局提供）

