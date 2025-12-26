元旦去哪玩？ 墾丁、雙流、林後四林擁抱2026第一道芬多精

雙流瀑布。（林業及自然保育署屏東分署提供）

2026年即將到來，元旦雖然沒有連假，仍可規畫親近山林的行程，林業及自然保育署屏東分署建議，民眾可走進墾丁、雙流、藤枝國家森林遊樂區及林後四林平地森林園區，在自然的懷抱中療癒身心，為新的一年注入滿滿能量；其中林後四林園區特別規劃新年數鳥活動。

墾丁國家森林遊樂區將從本（12）月31日起推出「我的墾森植感手札－墾森植物特展」，帶領遊客穿梭時空，深入了解日治時期引進栽植的熱帶植物園歷史脈絡。園區除了垂榕谷、一線天、仙洞等獨特地質景觀，登上觀海樓更可享受360度山海視野，將太平洋、巴士海峽及台灣海峽的壯闊風光盡收眼底。

位於南迴公路旁的雙流國家森林遊樂區，以清澈溪流與茂密林相著稱。漫步於瀑布步道，不但能享受蟲鳴鳥語的陪伴，更能抵達雙流瀑布感受負離子洗禮。適逢木芙蓉盛開，為翠綠森林增添一抹嫣紅，民眾進入園區可盡情感受一場負離子與山芙蓉的冬日協奏曲。

林後四林平地森林園區則有落葉步道與晨間賞鳥驚喜，秋冬之際，無患子林鋪成金黃落葉地毯，展現南台灣難得的季節更迭美感。除體驗竹構裝置藝術與生態池景觀，園區更特別規劃新年數鳥活動，於晨間帶領進行「新年數鳥」，觀察從樹冠到水畔的豐富鳥類生態。

林業署屏東分署指出，高屏地區自然步道也是元旦登高好去處，無論是平易近人的雙溪樹木園、六義山、石門山步道，還是具挑戰性的尾寮山、里龍山、浸水營古道，甚至是台灣五嶽之一的北大武山國家步道，都歡迎民眾備齊裝備，在新年之始挑戰自我，用健康的腳力開啟2026年。更多活動詳情與園區資訊可至「林業及自然保育署屏東分署」官方粉絲專頁查詢。

北大武山國家步道的喜多麗斷崖雲海。（林業及自然保育署屏東分署提供）

林後四林無患子林下步道。（林業及自然保育署屏東分署提供）

