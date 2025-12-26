台64線主線八里到五股東、西行路段 12/26至30部分時段施工管制

中和工務段將於今（26）日至30日 ，每日夜間10點至隔日上午6點，封閉台64線0K至10K東、西行路段辦理路面刨鋪作業。（翻攝北區分局官網）

提醒用路人留意，交通部公路局北區養護工程分局指出，為維護道路品質，中和工務段將於今（26）日至30日，每日夜間10點至隔日上午6點，封閉台64線0K至10K東、西行路段辦理路面刨鋪作業，工程遇雨順延，期間將進行交管措施，提醒用路人遵守交通指揮或提前改道，預計增加行車時間15至20分鐘。

北區分局指出，封閉新五路3段往台64西行入口匝道，可續行疏洪北路、成泰路四段、台15線龍米路前往八里；封閉觀音山6K西行入口匝道部分，改由凌雲路三段往八里；台64西行方向主線，全數車輛將引導由五股10K成子寮下交流道，可改行103線成泰路四段接至龍米路往八里。

台64線東行路段部分，北區分局表示，施工時間為29日每日夜間10點至翌日清晨6點，將封閉臨港大道往台64線0K東行入口，車輛行經該處由台15線中華路及龍米路銜接103縣道成泰路四段前往五股；封閉中華路二段往台64東行入口匝道部分，改行台15線中華路二段接至龍米路往五股；封閉台61線南下八里二往台64匝道，改行八里一匝道、忠孝路、觀海大道、台15線平面道路或臺北港區商港路平面路往五股；封閉台61線北上八里二往台64匝道，改行八里一匝道、忠孝路、觀海大道、台15線平面道路或台北港區商港路平面路往五股；封閉觀音山6K東行入口匝道部分，改由凌雲路三段往五股。

北區分局補充，掌握路況可利用公路局省道即時交通資訊網查詢，或撥02-86875114及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢。

