媽祖坐船再現百年盛典！台南運河100歲 光雕、咖啡街、龍舟賽1次到位

台南運河明（2026）年開通百週年。（記者洪瑞琴攝）

台南運河明年迎來開通百週年，南市政府跨局處規劃1整年紀念活動，預計農曆年前率先啟動運河光影暖身，並於明年4月25日舉辦主活動，結合文化、觀光、產業與民間信仰，重現1926年運河開通的歷史盛況。

工務局正進行運河景觀重塑與光影計畫，將以「時光之河」為主軸，透過光雕展演呈現運河百年流動意象；經發局同步規劃運河南岸打造「咖啡一條街」示範計畫，營造如歐洲「左岸咖啡」般的悠閒散步空間，北岸則規劃伴手禮市集街，串聯在地品牌，為運河沿岸注入新活力。

副市長葉澤山表示，台南運河是全台第1條人工運河（1926年4月25日開通式），承載城市發展與市民生活記憶，歷史文化意義無可取代。文化局除推出藝文活動與老照片展覽外，也打算邀請音樂家為運河量身創作如「運河交響曲」代表性音樂作品，以藝術形式詮釋百年運河精神。

運河重要節點「烏橋」（現今府前路新南橋）周邊，台南生活美學館也將推出光影展覽共襄盛舉。體育局則擴大明年6月端午龍舟賽規模，延長比賽日程、提高獎金，並規劃邀請國外姊妹城市參賽，打造國際級水岸賽事。

值得一提的是，百年前配合運河開通式祀典大天后宮媽祖出駕「坐船」祈福，遶境場面盛大，因而有「台南媽祖開運河」俗諺。民政局已與祀典大天后宮研商，規劃重現當年歷史盛況，展現運河與民間信仰深厚連結。

葉澤山表示，百年運河慶將串聯公私部門力量，農曆年前點亮運河，4月25日主活動盛大登場，適逢週末，期盼再掀一波文化觀光熱潮，讓台南運河以嶄新姿態迎向下一個百年。

迎接台南運河百週年紀念，南岸將營造「左岸咖啡」休閒氛圍。（記者洪瑞琴攝）

百年台南運河承載城市流金歲月。（記者洪瑞琴攝）

台南運河夜景。（圖擷取自黃偉哲臉書）

台南運河老照片。（圖擷取自南市文化局「台南研究資料庫」）

