明年恐有寒流！氣象粉專：跨年夜陰雨綿綿

天氣風險指出，今天清晨低溫明顯，週末冷氣團減弱後各地氣溫才會略回升。（資料照）

中央氣象署今天（26日）清晨發布低溫特報稱，大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今天清晨低溫明顯，週末冷氣團減弱後各地氣溫略回升；下週三（31日）水氣增多，預估跨年夜將是陰雨綿綿天氣。

天氣風險分析師薛皓天今天上午在臉書貼文中表示，今天各地低溫明顯，平地最低溫出現在離島馬祖7.5度，台灣本島則是石碇區10.1度，不過各地近山區及平地空曠處仍有出現低於10度以下低溫。

薛皓天說，持續受大陸冷氣團影響，迎風面北部及東部為陰局部有短暫陣雨天氣，中部為多雲天氣，南部為多雲時晴天氣，各地白天普遍低溫再20度以下，僅南部可達20度。預估今夜至明晨仍是溫度較低時段，平地低溫大致為12至14度，局部近山區及空曠處有10度或以下低溫發生。

薛皓天稱，明天（27日）北部及東部維持陰陣雨天氣，苗栗以南為多雲到晴天氣。氣溫方面，苗栗以北及花東高溫仍再20度左右，台中以南高溫為21至25度，往南轉熱。不過夜間各地低溫仍明顯，預估北部、東部低溫約14至16度，西半部局部有12至14度，近山區仍有10度或以下低溫。

薛皓天指，下週日（28日）迎風面北海岸、東北角及東部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，大台北地區為多雲時陰天氣，西半部地區為晴到多雲天氣。氣溫方面，各地高溫可來到20度，不過北部及東部仍較冷；新竹以南高溫為22至25度，整體會稍暖和。夜間清晨各地局部仍有14至17度機會，近山區及平地空曠處局部有12至15度機會。

薛皓天說，下週一（29日）至週二（30日）除了東北部及東部地區為多雲有短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲天氣，氣溫方面，北、東部可稍回升至23度，西半部高溫約24至28度，整體氣溫舒適到暖和，夜間清晨西半部有輻射冷卻帶來10度以上溫差，局部低溫約13至16度，其餘地區低溫約15至17度。

薛皓天提醒，下週三中午起水氣將增多，北部、東部將轉陰陣雨天氣，預估跨年夜將為陰雨綿綿天氣。

薛皓天分析，預估下週五（1月2日）有機會再達大陸冷氣團等級，後續至下下週一（1月5日）起至週三（1月7日）更有預報顯示達寒流等級，屆時嘉義及花蓮以北都有10度以下機會，加上水氣偏多，中部以北山區仍有再度降雪可能。

