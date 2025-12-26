為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    今年是暖冬言之過早？ 颱風論壇舉「霸王寒流」前例：跨年後還有強烈冷空氣

    2025/12/26 09:03 即時新聞／綜合報導
    颱風論壇指出，雖然先前還有人詢問今年會不會是暖冬，但粉專強調，起碼要先過完1月，並指「跨年後可能真的有一波強烈冷空氣」。（資料照）

    颱風論壇指出，雖然先前還有人詢問今年會不會是暖冬，但粉專強調，起碼要先過完1月，並指「跨年後可能真的有一波強烈冷空氣」。（資料照）

    近日因大陸冷氣團來襲，聖誕節前後全台大降溫，不少縣市平地低溫下探到接近10度左右，氣象粉專指出，雖然先前還有人詢問今年會不會是暖冬，但粉專強調，起碼要先過完1月，並指「跨年後可能真的有一波強烈冷空氣」。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）昨晚發文指出，冷氣團輕鬆達標！昨晚起由北向南陸續轉冷，尤其是北部、宜蘭，聖誕夜的晚上持續有濕冷陣雨，會冷的非常有感。

    颱風論壇表示，針對日前不少人議論，冬天是不是不見了，颱風論壇直言「起碼過完1月再來討論，冬季現在才打到差不多第3局而已吧，現在就宣告真的太早了」。

    颱風論壇提到，很多人會拿2016年1月霸王寒流出來說嘴，但那些人通常不會知道，霸王寒流之前的那個月，可是近10年來數一數二熱的12月，當時如果就大喊冬天不見，事後一定看起來像笨蛋一樣。為此颱風論壇也直言「所以齁，不要太早定音啦」，並指「何況預報看起來，跨年後可能真的有一波強烈冷空氣」。

