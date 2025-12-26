12/26 各報重點新聞一覽

藍白掏空國庫 加總破2兆

自由時報

在野推「台灣未來帳戶」 藍白掏空國庫 加總破2兆

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨舉行記者會，宣布推動「台灣未來帳戶」。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，概算藍白提案總計十二年至少支出四〇三〇億元，批評藍白一面掏空國庫，一面加碼慷國家之慨，加劇財政紀律惡化，非國家長遠之福。據統計，本屆藍白立委提案掏空國庫已逾二兆元。

詳見在野推「台灣未來帳戶」 藍白掏空國庫 加總破2兆。

川普力挺 阿斯夫拉當選宏都拉斯總統

懸宕三週的宏都拉斯總統大選計票廿四日終於揭曉。最大在野黨「國家黨」候選人阿斯夫拉以四〇．二七％得票率險勝「自由黨」候選人納斯拉亞的卅九．五三％，差距不到一％。阿斯夫拉在競選期間曾表示，宏國與台灣有邦交時的情況「比現在好百倍」，並暗示不排除重新建交。

詳見川普力挺 阿斯夫拉當選宏都拉斯總統。

與女友人 向設備業者收賄300餘萬 南市前消防局長 李明峯收押

台南市消防局傳出民間捐贈幫浦消防車涉貪案，檢廉追查發現，本月間閃辭的前消防局長李明峯，二年來涉與民間友人楊姓女子共同收受曾姓消防設備業者三百多萬元，除讓曾男獲取售車的營收利益，並助其消防設備工程通過審查，檢方以李、楊二人涉案重大、有串、滅證之虞，向台南地院聲請羈押禁見二人獲准，曾男獲十萬元交保。

詳見與女友人 向設備業者收賄300餘萬 南市前消防局長 李明峯收押。

聯合報

賴總統批在野黨卡預算「有何資格談憲政」

昨天是行憲紀念日，賴清德總統火力全開批評在野黨，稱連人民需要的預算，都可用政治理由阻擋，還有什麼資格再談憲政。國民黨發言人牛煦庭說，賴總統再怎麼情緒勒索，不會改變行政院不依法行政的事實；民眾黨主席黃國昌反批，賴總統惱羞成怒，要審預算，依法編列不是最基本的嗎？

詳見賴總統批在野黨卡預算「有何資格談憲政」。

台鐵漲價營收增54億元 但準點率未達標 意外仍頻傳

台鐵公司化即將屆滿兩年，除調漲票價外，其他像是不當停車、列車誤點情況，卻更為人詬病。其中準點率部分，今年一至十月準點率為百分之九十四點二四，距離目標還差百分之三點二六；調車事故逾廿起，甚至還發生調車員遭撞致死意外。

詳見台鐵漲價營收增54億元 但準點率未達標 意外仍頻傳。

中國時報

賴清德：不審預算 有何資格談憲政

明年度中央政府總預算案在立院卡關，至今仍未被程序委員會排入院會議程，朝野對立氣氛嚴峻。賴清德總統25日開炮，怒批立法院若無法如期審查，用政治理由來阻擋，「還有什麼資格談憲政？」在野則反嗆賴「惱羞成怒、秀下限」，真正踐踏憲政秩序、違背法治精神、全國最沒資格談「憲政」2字的正是賴清德。

詳見賴清德：不審預算 有何資格談憲政。

藍白推未來帳戶 稱需3841億元

為搶救少子化危機，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌25日宣布提出「台灣未來帳戶特別條例」，若立院通過，回溯至民國114年9月1日起，未滿12歲者由政府為其存入一筆基金5萬元，每年再存入1萬元至12歲，投資成長型ETF。初始投入經費1130億元，試辦13年，加上每年新生兒及提撥，總經費將達約3841億。對此，衛生福利部直言不看好，所需花費太高，要全面審慎評估。

詳見藍白推未來帳戶 稱需3841億元。

川普力挺的「國家黨」候選人阿斯夫拉，當選宏都拉斯總統。（法新社檔案照）

南市消防局前局長李明峯涉與楊姓女友人，向設備業者收賄300多萬元，檢方聲請羈押禁見二人獲准。（南市消防局提供）

