入冬最強冷氣團發威平地下探7.6度 今北台持續濕冷 高山有飄雪機率

吳德榮指出，今晨台北觀測站降至13.1度，已符合「大陸冷氣團」定義，且為入冬以來最強。今晨各地雲量多，伴隨零星回波、迎風面較持續，北、東局部雨、山區零星雨。（資料照）

氣象專家指出，受大陸冷氣團南下影響，今晨本島平地最低溫下探到10.1度，連江南竿更下探到7.6度，預估今日及明日平地最低氣溫仍在10度左右，今日北台灣及宜花地區仍較為濕冷。至於3000公尺左右高山，若水氣配合，仍有零星飄雪的機率

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，受大陸冷氣團南下影響，今晨高山最低溫出現在南投信義下探到零下5.3度；平地離島最低溫在連江南竿為7.6度，本島最低溫則是新北石碇的10.1度。今日白天高溫在北台灣及宜花地區約16至18度，感受較為濕冷，中南部地區高溫則約在21至24度，一直要等到明天，大陸冷氣團才有逐漸減弱的趨勢。

「林老師氣象站」提到，由於環境水氣增多，包含北部、東半部、恆春半島及中南部山區都有局部降雨機會，尤其是，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，降雨強度大，並有局部大雨發生的機率，中南部平地亦有零星降雨機會。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨台北觀測站降至13.1度，已符合「大陸冷氣團」定義，且為入冬以來最強。今晨各地雲量多，伴隨零星回波、迎風面較持續，北、東局部雨、山區零星雨。

吳德榮表示，今、明兩天「大陸冷氣團」影響，北部、東半部有局部短暫雨，今日北台整天「濕冷」、明日氣溫微升、仍偏冷，應注意添衣保暖。中南部平地多雲，白天舒適微涼、早晚冷，亦應注意衣著調整，山區偶有零星飄雨的機率。今、明本島部分地區的平地最低氣溫仍在10度左右。

吳德榮提醒，今、明兩天「雪（零度）線」的高度，約在3000公尺左右，故合歡山、雪山、南湖等高山，若水氣配合，仍有零星飄雪的機率；今日2000公尺左右高山的氣溫，則是稍高於零度，故冰霰、霧淞等固態降水機率高，是否有零星飄雪？則是可遇不可求。

吳德榮提到，週日季風漸轉乾，氣溫略升，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。下週一季風減弱、天氣回暖，各地晴朗，東半部偶有零星少量降雨的機率。下週二至四東北季風略增強，北台灣轉偶有局部短暫降雨的機率，稍轉涼。其他地區影響小、仍多雲時晴。

「林老師氣象站」發文指出，受大陸冷氣團南下影響，今晨高山最低溫出現在南投信義下探到零下5.3度；平地離島最低溫在連江南竿為8.2度，本島最低溫則是新北石碇的10.1度。（圖擷自臉書）

