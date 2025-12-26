為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    冬季腦中風好發季節 這項篩檢有效預防

    2025/12/26 06:10 記者張協昇／南投報導
    心房顫動篩檢能早期發現心律不整，減少中風及相關併發症的發生。（南投縣衛生局提供）

    心房顫動篩檢能早期發現心律不整，減少中風及相關併發症的發生。（南投縣衛生局提供）

    冬季是腦中風、心肌梗塞等心血管疾病好發季節，近日冷氣團來襲，溫差變化大，更應加強預防，南投縣衛生局表示，心房顫動篩檢能早期發現心律不整，減少中風及相關併發症的發生，民眾應多加利用。

    南投縣衛生局指出，心跳是生命的節奏，當心律出現不規則的顫動，可能正悄悄埋下腦中風的風險。為了守護縣民健康，南投縣自2022年起推廣心房顫動篩檢服務，結合各鄉鎮衛生所及基層醫療院所，提供民眾免費心律檢測，當發現異常個案即以綠色通道方式，讓鄉親能盡速到醫院檢查及治療，迄今已篩檢12萬2708人次，異常個案1457人，轉介就醫1351人，這項可近性的服務也讓民眾很有感。

    衛生局長陳南松指出，保持規律運動、均衡飲食、戒菸限酒與定期健康檢查，都是預防心血管疾病的重要關鍵。民眾若有心悸、頭暈、呼吸喘或胸悶等不適症狀，應儘早就醫檢查，避免延誤治療時機。尤其心房顫動篩檢係非侵入性檢查，如同量血壓一樣，30秒即知結果，可謂30秒護一身，民眾應多加利用，另衛生局也提供心房顫動（AF）手冊供參閱，民眾如有心房顫動篩檢及諮詢需求可洽13鄉鎮市衛生所協助。

    心房顫動篩檢，如同量血壓，30秒即知結果。（南投縣衛生局提供）

    心房顫動篩檢，如同量血壓，30秒即知結果。（南投縣衛生局提供）

