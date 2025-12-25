急凍還下雨！5縣市恐跌破10度 北北基宜大雨特報

新北市有持續10度左右或以下氣溫發生機率；桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生機率。（擷取自中央氣象署網站）

中央氣象署深夜發布低溫特報提醒，受大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚也冷；今晚（25日）到明天上午新北局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生機率，請注意防範。

低溫特報橙色燈號：新北市石門區。

黃色燈號：新北市石碇區、坪林區；桃園市大溪區、龍潭區、復興區；新竹縣竹東鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、尖石鄉、五峰鄉；苗栗縣卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉；金門縣全境。

氣象署也發布大雨特報提醒，受東北季風影響，今晚到明天，基隆北海岸、宜蘭地區及台北山區有局部大雨發生機率。

大雨特報範圍：基隆新全境；台北市山區士林區、北投區；新北市北海岸淡水區、瑞芳區、三芝區、石門區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區；宜蘭市全境。

東北風明顯偏強，一直到晚天晚上，彰化縣、屏東縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），出門出遊請注意安全，同時要慎防長浪。

基隆北海岸、宜蘭地區及台北山區慎防局部大雨。（擷取自中央氣象署網站）

東北風明顯偏強，持續到明晚都要留意強風。（擷取自中央氣象署網站）

