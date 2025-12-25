防堵綠鬣蜥危害農作！屏東紅豆圍網見效 徐富癸爭取擴大適用

綠鬣蜥侵入農田造成農作受損，農糧署擴大適用作物。（記者陳彥廷攝）

綠鬣蜥在南部地區已快速擴張生存區域，且頻繁入侵農田啃食作物嫩葉與幼芽，造成農民生計的衝擊，民進黨立委徐富癸經多次協調與爭取，近期已爭取7000萬元的防治經費，更將在紅豆田中頗有成效的「作物圍網」，加碼擴大到所有易受害農作，強化整體「防蜥」量能。

屏東萬丹、新園是知名的紅豆產地，紅豆幼苗播種期及栽種初期，常被綠鬣蜥吃光光，致農民損失慘重，屏縣府雖有訓練、加強「獵龍小組」獵捕能力，但綠鬣蜥數量龐大，難以有效阻止農損，屏縣府雙管齊下採取在農田設立圍網阻綠鬣蜥入侵，果然發現不少綠鬣蜥因卡網被捉，有的掛在網內，有的則吊著「示眾」，收到減少入侵的效果。

徐富癸指出，從紅豆田的成果來看，透過圍網防護確實能協助阻隔綠鬣蜥進入農田，減少作物受害情形，但綠鬣蜥侵害範圍不只紅豆，因此向農業部爭取應加碼補助至所有易受害的作物，農業部農糧署也已核定「農糧作物圍網防制綠鬣蜥入侵專案補助」，直接回應農民在田間第一線需求。

徐富癸說，綠鬣蜥現已成南台灣農業整體結構性問題，農民雖然願意種卻因啃食的減產，影響產銷穩定，政府務必要在第一線提供具體協助，這次補助以農田圍網為主，針對綠鬣蜥最容易侵襲的葉菜類、豆類、瓜類與果樹作物，提供實質防護，讓農民能把心力放在耕作，不必總是疲於補救。

屏縣府指出，目前已更新公告，作物部分擴大至地瓜葉、空心菜、小白菜、包心白菜；大豆、紅豆、四季豆、豌豆等豆類嫩芽、花；絲瓜、南瓜等瓜類嫩葉及花；木瓜、火龍果等果樹作物，符合條件者即可向土地所在地農會提出申請，非自有土地者，則需檢附土地使用同意或租賃證明文件，補助以實際種植面積核算，每公頃最高可補助8件，原則全額補助，每件補助金額為250元，並建議使用細網目、高度足夠的規格提升防護效果。

