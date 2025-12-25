首辦室內！2026桃園ON AIR跨年晚會 全面安檢

「2026桃園ON AIR跨年晚會」首次移師室內舉辦，市府團隊和中壢警分局長林鼎泰（中）等人到樂天桃園棒球場場勘。（桃園市觀旅局提供）

「2026桃園ON AIR跨年晚會」將於31日晚上7點在桃園青埔樂天桃園棒球場及亞洲矽谷IOT戶外廣場雙場地登場，這也是桃園市政府首次移師室內舉辦跨年晚會，為讓民眾安心參與、順利返家，主辦單位針對跨年活動擬定維安計畫成立安檢小組，盼讓市民安心、歡欣參與跨年晚會，共同迎接2026年的到來。

觀光旅遊局長陳靜芳表示，為全面維護參加跨年晚會活動民眾安全，市府已擬定維安強化計畫成立安檢小組，於樂天桃園棒球場全面實施人員及隨身物品安全檢查。活動期間，警察局將派出特殊任務警力、防暴緝毒警犬隊及刑事快打警力支援，並針對會場進行全面地毯式場檢，運用金屬探測器、「天羅地網」監視錄影系統及無人機干擾槍等裝備，提升見警率，確保市民安全。

樂天桃園棒球場跨年主活動場地將採分區域、分時段開放民眾免費入場，並實施總量管制，請民眾提早入場，市府於球場3個主要入口均設置安檢站，草坪區入口（Gate 1）將於31日上午10點開放入場；球場座位區入口設於球場東、西側（Gate E、Gate W），將於下午2點開放入場。

觀旅局請民眾配合安全檢查，並依人潮狀況配合入場管制、禁止進入及引導前往戶外轉播區等相關措施；另為維持進場動線順暢，禁止攜帶違禁品、大型背（提）包及行李箱入場，請盡量輕裝前來參加跨年活動。市府將在確保安全無虞的前提下，讓市民安心、歡欣參與跨年晚會，共同迎接2026年的到來。

「2026桃園ON AIR跨年晚會」首次移師室內舉辦，圖為樂天桃園棒球場場內已經開始架設舞台。（桃園市觀旅局提供）

「2026桃園ON AIR跨年晚會」首次移師室內舉辦，將出動防暴緝毒警犬隊到場出勤。（資料照，記者翻攝）

