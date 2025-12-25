花大錢像放煙火？網批台灣設計展「沒有然後」 彰化縣政府說話了

彰化縣首辦台灣設計展，就刷新參觀人次的紀錄。（資料照）

為期17天的台灣設計展在2個月前風光落幕，彰化縣首次辦理就創下將近784萬人次的參觀紀錄，但網路出現「花大錢就像一陣煙火！」、「然後？…沒有然後」的聲浪。對此，彰化縣政府表示，每個人的感受不一，有嘉許、肯定，以及不少有建設性的意見，當然也會有批評的聲音。各局處會蒐集各類正反意見，作為施政參考，以期更符合民眾所需。

台灣設計展的風光開展，也為彰化縣4個鄉鎮市的展場帶來龐大的人潮，也讓彰化街頭的風景出現了大量的外縣市遊客，但隨著設計展的落幕，彰化縣又回到原來的日常，有民眾就在網路貼文點出，彰化已看不到設計展任何足跡，彰化永遠這樣，撒大錢辦活動，永遠不會有長期規劃，只會撒大錢辦一些過眼雲煙的活動。

對於網路的聲音，縣府表示，一個成功的活動需要眾人及無數志工的投入與付出，活動後，如何延伸設計展的影響力，這將成為需要著重的課題。縣府團隊將會持續導入設計的力量，融入到彰化各層面，透過扎根醞釀，與現行推動的各項建設與政策相互結合，打造一座讓大家喜愛的城市。改造彰化ing，改變正在發生中。

縣府強調，每個人對於台灣設計展都有不同的感受，無論是嘉許肯定或是建設性，又或是批評的聲音，各局處會蒐集各類正反意見，作為施政參考，以期更符合民眾所需。

今年台灣設計展參觀人次最高的單一展館就是彰化藝術館。（取自台灣設計展臉書）

台灣設計展在鹿港公會堂展出的平安行。（資料照）

