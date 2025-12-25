北市興隆路道路半夜施工 居民投訴噪音擾鄰新工處回應了

文山區居民近日向本報投訴，鄰近興隆路3段住宅區路段半夜施工，噪音擾民。（民眾提供）

北市文山區居民近日向本報投訴，鄰近萬芳醫院的興隆路3段住宅區路段，今年9月及12月都曾在半夜施工，並以本月18日為例，鑽孔、打磨及大型機具運作等高分貝噪音，從凌晨2點持續至4點，夜不能寐，不解道路狀況明明看起來還好，質疑工程必要性。

對此，新工處說明，接獲多起反映路面狀況不佳影響行車安全，勘查確認辦理局部維護工程，白天施工衝擊交通，故於夜間施工。

請繼續往下閱讀...

投訴民眾表示，18日凌晨2點開始，該路段出現鑽孔、打磨及大型機具運作的噪音，超過75分貝，整夜無法入睡且身心不適，撥打市民專線及報案，卻被告知「工程已有夜間施工核准」，未見降噪處置，施工人員也只說「有申請路權就可以施工」。3個月前同一路段也曾發生類似情形，連續施工3天、每天1小時，公共工程是否有必要反覆犧牲居民夜間安寧？納稅人的錢是否有用在真正必要及合理的工程上？

新工處回應，之後白天要做的人行道拓寬工程，9月曾於辛亥路至萬芳路的興隆路3段進行夜間試挖，了解地下管線情形，12月是就興隆路3段小範圍道路銑鋪更新。由於日間人車眾多，加上鄰近捷運站、醫院及學校，封閉車道施工將致交通衝擊，為減少民怨及降低影響，擇於夜間時段施工，均有張貼施工通知，通報里辦公室及轄區警分局。另預告，辛亥路至萬芳路的興隆路3段，明年下半年將辦理路面更新作業。

新工處說明，9月施工是配合路段人行道拓寬工程可行性評估規劃設計案，展開前期管線試挖工作，緊鄰道路側溝挖掘長度約2至3公尺，寬60公分管溝計24處，完成管線種類及深度尺寸量測紀錄，即進行道路復舊。12月則因多起反映該路面狀況不佳影響車行安全，派員勘查確認後，局部維護路況較差的路面，並依規定申辦施工許可證。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法