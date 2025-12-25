愛心化成美味！41名店齊聚二林義煮 喜樂保育院千人大飽口福

彰化縣二林喜樂保育院昨日舉辦一場別開生面的「企業有愛．溫暖喜樂．千人聖誕饗宴」活動，現場準備超過50道美食，院生們大飽口福，臉上洋溢著幸福笑容。（喜樂保育院提供）

為迎接聖誕節、並慶祝創院60週年，彰化縣二林喜樂保育院昨日舉辦一場別開生面的「企業有愛．溫暖喜樂．千人聖誕饗宴」活動，邀請鼎泰豐、王品餐飲、築間餐飲、裕元花園酒店、日月千禧酒店等共41家國內知名餐飲企業與飯店共襄盛舉，活動以戶外市集形式呈現，準備超過50道美食，為院生與教職員帶來一場溫馨又罕見的聖誕盛宴。

這場千人餐會由弘光科技大學餐管系主任吳松濂發起，號召41家企業與單位共同義煮設攤，包括鼎泰豐經典包點鮮肉大包、豆沙大包，頂粵吉品精緻港點燒賣、蜜之叉燒包，王品餐飲提供的布朗尼等，還有烤全豬、燒鵝、魚翅海鮮羹等超過50道豐盛料理，讓許多行動不便、難以親赴都會區知名餐廳的院生們大飽口福，臉上洋溢著幸福笑容。

除了味蕾的享受，喜樂服務對象輪番上台，帶來詩歌歡唱、打擊樂與民俗舞蹈等表演，他們雖面臨肢體、智能或多重障礙，仍憑藉努力與堅持，在舞台上自信展現成果，獲得滿滿掌聲，也讓這場饗宴更添生命力與節慶溫度。

吳松濂表示，此次活動是產學合作與社會關懷的完美結合。對學生志工而言，從菜色規劃到動線設計，皆需以「使用者需求」為核心，這不僅是大型活動的實務歷練，更是一堂深具同理心的生命教育課，培養了未來職場不可或缺的服務熱忱與社會責任。

喜樂保育院院長林玉嫦說，院內服務人數眾多，往年聖誕餐會需分區舉行，今年在各界支持下，首次實現全院歡聚的千人盛宴，別具意義；今年適逢喜樂成立60週年，這場千人聖誕饗宴不僅是感恩回顧，更象徵攜手邁向下一個里程碑。她感謝所有贊助單位與夥伴，將愛心化為一道道美味，陪伴院生度過一個喜悦滿載的聖誕佳節。

