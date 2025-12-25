「聖誕老公公還沒走」！ 草地音樂會12/27彰化花壇報佳音

彰化縣口庄公園每年都會辦耶誕節左右舉辦「草地音樂會」，去年還有跳舞。（民眾提供）

明明耶誕節就是今天（25日），彰化縣花壇鄉卻將在27日舉辦「聖誕老公公還沒走草地音樂會」，花壇鄉代表葉尚雯表示，因為每年都在耶誕節左右來辦，今年則順延到27日，當天還是有聖誕老人發禮物、報佳音，所以就把名字直接給為「聖誕老公公還沒走草地音樂會」。

花壇鄉北口村長許淑卿表示，這場音樂會將在口庄公園登場，除了有音樂饗宴、踩街報佳音以外，她也會發放由她自掏腰包的村長獎學金，這是發放第3年，村內從國小到高中只要成績達標，就可以領獎學金，國小1000元、國中1500元、高中2000元。

請繼續往下閱讀...

許淑卿說，這次也邀請來自新北市的賀蘭管樂團，因為該團的團員有花壇媳婦，才因緣際會促成這場演出。而當天縣議員李成濟、鄉代表翁啟祐等人都會扮演耶誕老公公來發禮物，雖然耶誕節已過了，但活動的心意不變。

「聖誕老公公還沒走草地音樂會」將在彰化花壇口庄公園登場。（民眾提供）

「聖誕老公公還沒走草地音樂會」將在彰化花壇口庄公園登場。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法