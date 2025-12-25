為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    曾朝榮父子辦親子薑餅屋手作 社區民眾參與人氣爆棚

    2025/12/25 21:38 記者蔡淑媛／台中報導
    曾朝榮與台中市城鄉發展協會舉辦37場親子薑餅屋手作活動。（曾朝榮提供）

    曾朝榮與台中市城鄉發展協會舉辦37場親子薑餅屋手作活動。（曾朝榮提供）

    今天耶誕節，民進黨台中市議員曾朝榮與台中市城鄉發展協會舉辦37場親子薑餅屋手作活動，本月起巡迴北屯社區與大樓住戶，已吸引上千人參加，還有6場在週日前舉行，透過親子一同動手製作薑餅屋，裝飾耶誕薑餅屋，樂趣滿滿，充滿耶誕節氣氛。

    城鄉發展協會總幹事、台中市議員曾朝榮服務處主任曾咨耀（曾朝榮之子） 表示，這次薑餅屋活動延續協會近年推動的社區手作模式，有別於市售多以展示為主、質地偏硬的薑餅屋，活動薑餅屋的大餅乾，特別由獲得藍帶甜點證書的姊姊設計製作，特製烤吐司，塗上黑糖及肉桂粉，特別好吃及方便組裝。

    曾咨耀說，特製吐司搭配糖霜與裝飾糖果，不僅穩定、不易倒塌，完成後也能安心食用，讓孩子在遊戲中學習、在完成中獲得成就感，同時避免食材浪費。

    親子薑餅屋手作活動 中小朋友專心擠糖霜、裝飾屋頂，家長父母在一旁陪伴協助，甚至做得比孩子還認真，不少住戶表示，平時在大樓裡擦身而過，卻很少真正交談，透過活動交流，發現能成為朋友。

    曾朝榮說，協會從端午節冰心粽手作活動開始，陸續辦理中秋節、萬聖節到聖誕節等節慶活動，不用明火、流程簡單、重視參與過程，希望降低社區參與門檻，讓更多家庭願意走出家門，一起融入社區生活。透過節慶主題與手作體驗，讓公共空間不再只是場地，而是凝聚情感的交流平台。

    曾咨耀協助長輩蓋薑餅屋。（曾咨耀提供）

    曾咨耀協助長輩蓋薑餅屋。（曾咨耀提供）

    曾咨耀協助親子蓋薑餅屋。（曾咨耀提供）

    曾咨耀協助親子蓋薑餅屋。（曾咨耀提供）

    曾咨耀辦37場親子薑餅屋手作活動。（曾咨耀提供）

    曾咨耀辦37場親子薑餅屋手作活動。（曾咨耀提供）

