    耶誕節最真誠陪伴 高雄承億酒店請近百弱勢童吃「高空大餐」

    2025/12/25 21:31 記者王榮祥／高雄報導
    近百孩子受邀登上承億酒店26樓「貳陸日全食」BUFFET，在港灣美景相伴下，享用豐盛餐點。（承億提供）

    耶誕節真誠的陪伴。高雄承億酒店今天邀請勵馨基金會路得學舍、山地育幼院及紅十字會育幼中心近百孩童，共享被用心款待的高空饗宴，感受高雄在地的溫柔。

    承億酒店說，始終相信飯店不只是服務旅人，也可以成為城市溫柔的一部分，飯店以款待、空間與美學為語言，將善意具體化為一頓餐、一段陪伴，讓城市的愛在日常被看見、被感受。

    活動尾聲，承億酒店還準備寓意深遠的公益禮盒，內含畫筆與畫本，鼓勵孩子用色彩描繪生活、描繪未來；不少孩子們抱著禮盒討論創作靈感的模樣，成為今年耶誕節最動人畫面。

    為了讓這份溫暖持續擴散，承億酒店計畫未來將正式開賣此款公益禮盒，邀請旅人一同認購捐贈給需要幫助的小朋友。

    承億酒店說，多年來持續以實際行動回應企業社會責任，結合在地力量，讓飯店成為城市的客廳、善意的容器；未來也將持續以專業款待與真誠陪伴，深化飯店與城市之間那段長久、溫暖的愛的關係，讓溫柔在港都持續發光。

    小朋友準備卡片感謝高雄在地低調的慈善夥伴。（承億提供）

    承億酒店B1F「Tai香」準備可愛的蝴蝶結可頌，贈送給小朋友。（承億提供）

    承億酒店特別規劃飯店導覽與互動體驗，原本安靜優雅的飯店大廳，瞬間充滿孩子們的歡笑聲。（承億提供）

