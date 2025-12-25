地震搖很大……阿嬤竟狂吼「嗷嗷嗷」 親解古老流傳祕技

台東卑南24日17點47分發生規模6.1地震，最大震度5弱。（圖擷取自中央氣象署）

台東縣昨天平安夜17:47發生規模6.1的地震，全台多地都有感，而震央隔壁的屏東縣，震度也不小，在搖到正晃時，1名阿嬤就在客廳「嗷嗷嗷」的狂吼，被透過監視器關心家人的孫女發現，事件隨即在網上傳開並引來熱議。真相曝光，竟是古老流傳下來在地牛翻身時的「阻牛」神技。

昨天傍晚17點47分，全台發生有感地震，這名蘇胡姓的阿嬤在晃的當時，在客廳沙發上一連「嗷」了5、6聲，接著站起來還是持續的「嗷！嗷！嗷！」。遠在北部的孫女透過監視器關心家中狀況時，發現阿嬤的「謎之行為」，後來打電話問阿嬤，她說是古時候流傳下來的，笑稱是「看來是在嚇唬地牛的樣子」。

影片po出後，引來許多網友回響，笑稱「嗷嗷姐，我們同款阿嬤」。有人憶起自己的阿嬤會「哞～哞～哞～」叫，說是安撫在翻身的牛，「如果晃比較久會揪我們一起哞」；也有人說，「老一代的說法：地震是地牛在翻身，所以模仿牛的叫聲來安撫地牛，又因為區域不同，飼養的牛的品種也不同，所以叫聲就不同，養水牛的會叫：嗷嗷嗷，養黃牛的會叫：哞哞哞。」

原來，古早牧人放牛，若要牛停下，就會用「嗷！嗷！嗷」來制止牛繼續前進，也因此久而久之轉化成為制止「地牛翻身」的用語，而從監視器來看，在阿嬤的大叫下，屏東也停止了地震，鄉野傳說好似又多了幾分可信度，不過，也有人勸，應該還是要以趕緊避難為主。

