基隆有飛機艙、新北結合幾米繪本 北市公車亭挨批沒特色

台北101對面的公車站，原為原民意象候車亭，如今已不復見，而且站體外觀斑駁。（記者董冠怡攝）

台北市作為國際觀光城市，公車候車亭設計卻挨轟沒特色且沒誠意，議員張斯綱表示，全市擁有1809座公車候車亭，2016年起陸續設置18座原民意象候車亭後，已至少7年未見創新，與基隆、新北、台中、屏東的創意實體造型相比，顯得敷衍並原地踏步。公運處回應，計畫參考其他縣市成功案例，跨部門合作並引進民間企業參與，設置特色候車亭。

張斯綱指出，基隆有飛機艙、美式熱狗攤等立體造型候車亭，新北結合幾米繪本與翻書造型，台中有國家歌劇院迷你版，屏東也有融入鳳梨等在地產業特色，反觀台北市所謂「原住民意象候車亭」，大多是將原住民圖騰輸出後，貼在廣告燈箱位置，缺乏文化深度，也無法成為打卡熱點，「觀光價值幾近於零」。

他建議，特色候車亭是城市文化的代表，台北市應成立跨局處小組分階段推動，全市12個行政區，每區至少設置1座，每年新增10至20座，目標5年內達成100座，逐步拓展至重點商圈與景點，可參考其他縣市，企業認養70%至80%經費，市府負擔20%至30%。

公運處說明，目前規劃將於木柵公園站（雙向）、頂好市場站（雙向）及捷運萬大線站位周邊設置特色候車亭，讓候車亭變身有趣的城市藝術地標；另鼓勵民間企業申請出資興建或認養候車亭，諸如行天宮站（往北）、信義松仁路口（信義）站（往南），以及信義敦化路口站（往北）等，公私協力推動。

基隆火車站南站公車候車亭打造成機艙感。（資料照）

