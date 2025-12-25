為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    中山站也有悼念柱 小朋友注音許願 純真童言傳暖意

    2025/12/25 21:14 記者董冠怡／台北報導
    小朋友用注音符號留下童言童語。（記者董冠怡攝）

    小朋友用注音符號留下童言童語。（記者董冠怡攝）

    捷運台北車站今起設置悼念牆，讓民眾留言緬懷奮不顧身對抗嫌犯張文的亡者余家昶。捷運中山站旁誠品南西店門口也有悼念柱，民眾不畏14度的低溫，在寒風中瑟瑟發抖，一字一句寫下「願台灣平安，加油！」溫暖人心；小朋友也用注音許願「希望大家都不要犯罪」以及「長命百歲」。

    誠品南西店門口附近，原有大量花束沿著電線桿圍成密集的圓圈，隨著緬懷民眾越來越多，悼念和祝福已延伸至門前的圓柱，現場也擺放告示牌，建議「暖心留言代替花束」，便利通行，但牆上空間似逐漸不敷使用，一張張便利貼開始試圖在縫隙間求生存，同時又體貼地、小心翼翼地，盡量避免覆蓋住他人的留言。

    今天中山區白天只有14度，體感溫度僅12度，許多民眾不畏寒冷站在路邊，低頭寫著想說的話，部分寫給站在路口辛苦守望的員警，「謝謝警察們！」小朋友透過笑臉圖案和注音符號，童言童語祈願「ㄒㄧㄨㄤˋ大ㄐㄧㄚㄉㄡ不一ㄠˋㄈㄢˋㄓㄨㄟˋ（應為ㄗㄨㄟˋ）」與「長ㄇ一ㄥˋ百ㄙㄨㄟˋ」。

    更多人則「願有人在低谷時，有人能接著他的情緒，願好人安息。」「期盼社會更加安全，台灣加油！」、「希望大家2026年都可以平平安安」、「暴力不再」、「台灣越來越好」、「世界和平」。

