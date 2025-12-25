快檢查！台灣品牌行動電源驚傳自燃 業者致歉急召回「這批號」

自燃的行動電源為「GFC10000 巧方塊雙線行動電源」中的批號「GK25004093」。（圖截自iwalk官網）

台灣品牌行動電源驚傳充電自燃！爆炸火勢導致一家六口險些受困火海，一名父親為了保護妻兒，赤腳踩著火苗將起火的行動電源帶到戶外，導致雙腳燙傷送醫。對此，品牌方GUXON發聲明致歉，宣布召回該款行動電源，並呼籲消費者立即停用，以免發生危險。

網友日前在Threads發文表示，早上大約7點半，該款行動電源正在充電，卻突然傳出爆炸巨響隨即竄出大火，家中瞬間佈滿鋰電池燃燒產生的白煙。由於起火點位於雜物較多的二樓，火勢蔓延迅速，所幸睡在上舖的孩子及時驚醒並呼救，全家四名孩子、夫妻及寵物才得以死裡逃生。

原PO回憶，當時因找不到金屬容器，因此將火源投入塑膠桶並衝往1樓戶外。過程中塑膠桶受熱融破導致火苗沿路掉落，男子為保護家人，忍痛赤腳踩著火苗拚命往外面衝，造成腳底燙傷送醫。他事後心有餘悸表示，「若再晚個2分鐘，我全家可能就陷入火海」。

貼文一出，有消防人員給出正確的應對措施，「鋰離子電池行動電源起火熱失控，要馬上拿身邊的飲料或礦泉水澆水暫時冷卻，壓制住火勢跟熱失控反應後，再用烤肉夾或廚房的電鍋防燙夾夾起來，泡在水桶中。放進水桶內泡水，泡水，泡水。很重要所以說三次，不要浪費時間拿滅火器，沒用的」。

針對這起行動電源自燃事件，品牌方GUXON昨（24日）於臉書發布聲明致歉，表示已啟動品質稽核與供應鏈溯源調查。為落實消費者安全負責原則，決定針對型號名稱「GFC10000 巧方塊雙線行動電源」中的批號「GK25004093」啟動預防性召回措施，並提供退貨或換新服務，呼籲持有該批次的消費者應立即停止使用，以策安全。

