    首頁 > 生活

    青蔥價格跳水 彰化芳苑農民開放自採「1斤10元」

    2025/12/25 20:46 記者陳冠備／彰化報導
    芳苑蔥農洪鈿豐表示，青蔥目前市價僅剩每台斤30至40元，為節省採收工本，決定開放部分蔥田供民眾自採。（記者陳冠備攝）

    芳苑蔥農洪鈿豐表示，青蔥目前市價僅剩每台斤30至40元，為節省採收工本，決定開放部分蔥田供民眾自採。（記者陳冠備攝）

    真是菜金菜土！今年夏季因颱風災情，青蔥一度飆升至每台斤200元，不過災後農民積極復耕，加上南部水蔥大量上市，目前市價僅剩每台斤30至40元。有鑑於此，彰化芳苑鄉有農民乾脆開放蔥田自採，每台斤只要10元，盼減輕成本壓力，讓大家撿便宜，持中低收入證明的民眾還可免費採5台斤。

    芳苑蔥農洪鈿豐表示，先前蔥價高漲時，大盤商甚至直接到田裡現採現賣，一分地可賣到70、80萬元，後來南部水蔥大量上市，低價競爭之下，粉蔥價格也被拖累。為節省採收工本，他決定開放部分蔥田供民眾自採。

    洪鈿豐指出，青蔥香氣關鍵在於蔥白長度，蔥白越長、風味越濃；彰化粉蔥與宜蘭三星蔥同源，夏季蔥白表現突出，進入冬季後各地條件相近，只能靠栽培管理拉開差距，而他透過科技管理與有機栽培，提升蔥白表現。

    洪鈿豐說，即日起至明年1月4日，開放蔥田自採，每台斤10元，中低收入戶持證明可免費採5台斤。平日需事先聯絡預約0917-275889，青蔥田定位23°55'54.1"N, 120°20'28.2"E，另外需自備袋子、手套、口罩、雨鞋。

    青蔥價格市場崩跌，彰化芳苑鄉有農民開放蔥田自採，每台斤只要10元。（記者陳冠備攝）

    青蔥價格市場崩跌，彰化芳苑鄉有農民開放蔥田自採，每台斤只要10元。（記者陳冠備攝）

    洪鈿豐表示，青蔥香氣關鍵在於蔥白長度，蔥白越長、風味越濃。（洪鈿豐提供）

    洪鈿豐表示，青蔥香氣關鍵在於蔥白長度，蔥白越長、風味越濃。（洪鈿豐提供）

