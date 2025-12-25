為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹南蜆仔溝遭廢水「染紅」又變陰陽河 環保局採樣送驗

    2025/12/25 20:59 中央社
    竹南鎮中港溪與蜆仔溝交界河段疑遭廢水染紅，又變成「陰陽河」。（資料照）

    竹南鎮中港溪與蜆仔溝交界河段疑遭廢水染紅，又變成「陰陽河」。（資料照）

    苗栗縣竹南鎮中港溪與蜆仔溝交界河段，今天發現疑遭廢水染紅，儼然成為「陰陽河」，縣府環保局到場抽檢PH值未發現異常，將進一步化驗是否含重金屬等有害物質。

    竹南鎮港墘里里長林裕章指出，今天下午2時許接獲里民反映，蜆仔溝與中港溪交界處有紅色廢水流入，他前往現場查看，發現紅顏色廢水伴隨白色泡沫，源源不斷流入蜆仔溝，再匯入中港溪，導致中港溪大範圍河道都被染紅「都快成了陰陽河」。

    林裕章告訴中央社記者，適逢假日，懷疑不肖業者趁機偷排廢水。經通報苗栗縣政府後，環保局派員到場抽驗水質，初步檢測PH值及導電度雖未發現異常，但仍擔憂對環境生態及河川食物鏈造成影響。

    縣府環保局表示，蜆仔溝上游為竹南市區，乘載不少家庭生活污水，該渠段經人員現場採樣水質PH7.5、導電度為609 µS/cm，數值與一般家戶生活污水相當，初步研判不像工廠製程污染造成，不排除溝渠中有機物成分氧化與底泥混合導致水色改變，將進一步檢驗是否含重金屬等有害物質。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播